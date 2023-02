Legge 104, agevolazioni macchinari e visite specialistiche: attenzione ai documenti da presentare

Legge 104, sono tante le agevolazioni che si possono ottenere per visite mediche specialistiche e macchinari essenziali alla cura del richiedente. Ecco quali documenti presentare per la domanda.

Sono tante le agevolazioni, che lo stato italiano riserva alle categorie più fragili della società, come ad esempio le famiglie molto numerose o disabili. Questi ultimi possono accedere a diverse misure assistenziali di supporto. Esiste ad esempio un bonus specifico per l’acquisto di un’automobile da modificare in base alle loro esigenze.

Così come i titolari di 104 hanno anche il diritto di un rimborso completo del 100 per cento della spesa, per interventi abitativi che possono riguardare il bagno. Parliamo infatti di uno dei luoghi normalmente meno accessibili ai disabili, per i criteri con cui viene costruito. E che dunque ha spesso bisogno di modifiche apposite, nel momento in cui il disabile acquista casa, per poter essere utilizzato.

Legge 104, anche le visite mediche possono essere rimborsate dallo stato

Ci sono poi tante persone nel nostro paese, che convivendo con malattie molto gravi da cui sono affetti, hanno purtroppo trasformato la loro abitazione in una piccola stanza di ospedale. Attrezzandola cioè con tutti i macchinari e i dispositivi di cui hanno bisogno per curarsi, e condurre una vita normale all’interno delle proprie mura di casa. In questo caso, sono previste delle detrazioni specifiche, che aiutano questa categoria nell’acquisto di dispositivi e attrezzatura mediche necessari alla loro sopravvivenza. Anche le spese sanitarie specialistiche possono essere rimborsate tramite la detrazione d’imposta. In questo caso però, l’agevolazione scatta solo nel momento in cui il costo della visita, supera la cifra di 121 euro.

I titolari di 104 possono dunque presentare domande anche per l’acquisto di macchinari medicali per la cura privata nella loro casa. Vediamo adesso, come bisogna presentare domanda e quali sono i documenti richiesti al momento dell’inoltro della richiesta.

Ecco quali documenti presentare per fare domanda

Per poter accedere a queste detrazioni, esiste un documento che va presentato sempre e comunque per i disabili. Qualunque sia il bonus a cui stanno facendo richiesta per il supporto alla loro condizione di disabilità. Si tratta del certificato medico che viene redatto dalla Commissione Medica dell’ASL territoriale. La normativa vigente prevede però anche dei casi in cui, nel momento in cui presenta la domanda per un’agevolazione, il richiedente può limitarsi a presentare soltanto un autocertificazione. Una possibilità prevista per accelerare le domande di chi si trova in gravi condizioni di invalidità o menomazione fisica.

Legge 104, cosa allegare quando si richiede il rimborso di una visita medica

Nel caso in cui si stia invece richiedendo il rimborso di una vista medica, occorre naturalmente allegare la fattura della prestazione. E ci sono anche dei casi in cui risulta obbligatorio allegare una documentazione aggiuntiva. Se ad esempio si sta chiedendo allo stato il rimborso per l’acquisto di una protesi, bisognerà conservare oltre alla fattura, anche la prescrizione che era arrivata dal medico curante. E dimostrare insomma, che l’acquisto era ritenuto indispensabile dallo stesso medico.

Anche in questo caso, viene concessa la possibilità di presentare autocertificazione in sostituzione della prescrizione medica. A cui va anche allegata una copia del documento d’identità. Nella dichiarazione di autocertificazione, vanno indicati in modo precisi i motivi che hanno reso necessario l’acquisto della protesi.

Nel caso in cui invece si sta chiedendo il rimborso di farmaci molto costosi, indispensabili per le cure del richiedente, basterà semplicemente presentare lo scontrino fiscale dell’acquisto.