Rompicapo matematico, riesci a risolverlo in pochi minuti? In pochi ce la fanno

Riesci a risolvere questo rompicapo matematico nel giro di pochi minuti? In pochi ci riescono.

Mettetevi alla prova con questo test matematico. Solo in pochi, infatti, riescono a trovare la soluzione nel giro di pochi minuti. Ma quanto vale il triangolo? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Tenere la mente sempre allenata è molto importante. Proprio in tale ambito giungono in nostro aiuto vari strumenti disponibili in rete, come ad esempio dei test che possono aiutarci a mettere in campo le nostra capacità deduttiva e logica. Tra questi si annovera un rompicapo matematico che in pochi riescono a risolvere nel giro di pochi secondi.

In pratica lo scopo di tale test è quello di scoprire quale sia il valore del triangolo. A tal fine sarà necessario avvalersi della propria deduzione ma anche di alcuni nozioni matematiche. Ma quanto vale la figura in questione? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Rompicapo matematico, riesci a risolverlo in pochi minuti? Ecco quanto vale il triangolo

Prima di fornire una risposta a questo test è bene riflettere bene, in modo tale da trovare la giusta soluzione. Ebbene, per risolvere questo rompicapo matematico è bene sapere che bisogna utilizzare un metodo matematico. A tal fine si devono innanzitutto apportare le seguenti sostituzioni, ovvero:

X = cerchio

= cerchio Y = quadrato

= quadrato Z= triangolo

Grazie al calcolo di un sistema matematico di tre equazioni e tre incognite bisogna andare a sostituire i valori dell’immagine proposta con X,Y,Z. Ne consegue, quindi, che bisognerà risolvere il seguente sistema.

X + X= 10

(X x Y) + Y= 12

(X x Y) – (Z x X)

Partendo dal presupposto che, secondo le proprietà delle operazioni, per risolvere l’equazione bisogna dare precedenza alle moltiplicazioni rispetto alle addizioni, avremo alla fine della fiera i seguenti risultati:

X=5

Y=2

Z=1

Vuol dire, pertanto, che il valore del triangolo è 1. Se anche voi avete ottenuto tale risultato, pertanto, vuol dire che avete trovato la soluzione giusta a questo rompicapo matematico. Non vi resta che condividere con i vostri amici e mettervi alla prova. Chi riuscirà a trovare la soluzione per primo?