Lavoro da 2000 euro al mese e soldi in più per chi ha figli: nessuno si presenta

Un imprenditore ha fatto un’offerta di lavoro da 2000 euro al mese, ma non si è presentato alcun candidato.

Capita spesso di leggere di datori di lavoro che sono alla ricerca di personale, offrendo contratti ben retribuiti, ma che fanno fatica a trovare personale.

È questo il caso del datore di lavoro, di un’azienda con sede a Monopoli, che è alla ricerca di autisti ai quali offre un contratto con una paga base di 1600- 1700 euro al mese che, con gli straordinari, può arrivare anche a 2200 euro al mese.

L’azienda di Monopoli, la Plastic Puglia, è una ditta particolarmente virtuosa che, dal 2019, offre ai dipendenti un bonus nascita per i figli da €6000, +350 euro al mese per un anno.

Insomma, si tratta di un’azienda che oltre a puntare sul fatturato punta sui dipendenti, valorizzando le risorse interne e offrendo loro una concreta opportunità di crescita professionale ed economica.

Nonostante le ottime premesse, Vitantonio Colucci, il fondatore della Plastic Puglia, non riesce a trovare autisti per la sua impresa.

Offerta di lavoro da 2000 euro al mese: ma nessuno si presenta

L’azienda Plastic Puglia è leader mondiale nel settore dell’irrigazione a doccia. La realtà imprenditoriale sorge a Monopoli, nella regione Puglia, e da sei mesi è alla ricerca di dipendenti da assumere come autisti.

L’offerta di lavoro è particolarmente allettante, soprattutto se si considera che l’azienda prevede una serie di incentivi per i lavoratori che diventano genitori.

In particolare, dal 2019, l’azienda ha deciso di erogare un bonus di 6000 euro, in favore dei lavoratori che diventano genitori, a cui si va ad aggiungere un ulteriore bonus mensile del valore di 350 euro per il primo anno di vita del bambino.

Ma il fondatore della Plastic Puglia, Vitantonio Colucci, ha spiegato che sono passati sei mesi dalla pubblicazione dell’offerta di lavoro che non ha riscontrato successo.

L’offerta di lavoro prevede l’assunzione di un autista con paga base di 1600/1700 euro al mese, che con gli straordinari possono arrivare anche a 2200 in busta paga.

Il contratto di lavoro offerto è regolare, in base a quanto previsto dalla normativa nazionale. Inoltre, come spiegato dallo stesso imprenditore pugliese, è previsto l’inserimento immediato in azienda.

Requisiti

I candidati devono essere in possesso di patente C + CQC devono essere disponibili alla mobilità nazionale Perché dovranno trasportare le merci fino al luogo di destinazione, quindi anche fuori dalla Puglia. Tuttavia, gli spostamenti principali riguarderanno il sud Italia.

Attualmente, in azienda sono impiegati 200 dipendenti che hanno affermato di trovarsi bene e di essere soddisfatti dell’opportunità lavorativa offerta dall’azienda di Colucci. A testimoniare il clima sereno che si respira in azienda, ci pensano i dipendenti in servizio da 40 anni.

Eppure il problema resta, perché la Plastic Puglia non riesce a trovare personale. Secondo Vitantonio Colucci il problema potrebbe essere legato ad una mancanza di ponte tra offerta di lavoro e aspiranti dipendenti: “Da una parte ci sono gli imprenditori che offrono lavoro, dall’altra c’è chi lo cerca, ma queste due categorie non si incontrano. Lo Stato dovrebbe attivarsi e fare in modo che ci sia un punto di contatto”.