Migliori detersivi per piatti: che sorpresa per il primo in classifica!

Altroconsumo ha condotto test per individuare i migliori detersivi per piatti. Il vincitore della sfida stupirà molti.

Sugli scaffali di supermercati è disponibile con ampia scelta di detersivi per piatti. Questi si differenziano per formati, profumazioni, prezzo e affidabilità.

Ormai i consumatori sono sempre più attenti al concetto di scelta ecologica, soprattutto quando si tratta di acquistare detersivi. Questa attenzione riguarda sia l’acquisto di prodotti per la cura e l’igiene della persona, sia detersivi per piatti o per il bucato.

Dopotutto, è ormai chiaro a tutti che i detergenti che utilizziamo finiscono nell’ambiente, attraversando i nostri tubi di scarico. Dunque, se si vuole preservare il pianeta dagli agenti chimici bisogna iniziare a fare scelte ecosostenibili.

Così, Altroconsumo ha deciso di testare numerosi detersivi per piatti e stoviglie, con lo scopo di individuare quelli migliori sia dal punto di vista dell’efficienza che sotto l’aspetto ecologico.

Migliori detersivi per piatti: com’è stato eseguito il test

Il test condotto per individuare i migliori detersivi per piatti ha preso in considerazione diversi aspetti dei prodotti, ovvero:

Efficacia di lavaggio

Capacità di rimuovere lo sporco ostinato

Praticità della confezione

Facilita di risciacquo

Profumazione.

Ciascun prodotto sottoposto a test è stato utilizzato eseguendo gli stessi step: sono stati utilizzati 4 grammi di detersivo in 5 litri di acqua calda di lavaggio. Le stoviglie sottoposte al lavaggio erano sporche con grasso colorato, di origine animale e vegetale. Inoltre, le stoviglie erano sporche con la presenza di amido e proteine.

I piatti e i bicchieri sono stati immersi uno alla volta nell’acqua di lavaggio e spazzolati, per rimuovere completamente lo sporco. I prodotti considerati migliori sono quelli che sono riusciti a pulire un maggior numero di stoviglie.

Infine, è stato valutato anche l’impatto ambientale dei vari prodotti. Infatti, il test ha fortemente penalizzato i detersivi che contenevano elevati quantitativi di conservanti fragranze e tensioattivi che sono estremamente difficili da smaltire per il pianeta.

Nella valutazione è stato preso in considerazione anche il tipo di imballaggio utilizzato dalla casa produttrice.

Il vincitore della sfida

Il test condotto ha portato all’individuazione dei migliori e peggiori detersivi per piatti attualmente in commercio.

Al primo posto di questa speciale classifica si è posizionato il Dexal concentrato Amo essere Eco venduto da Eurospin. Il prodotto ha totalizzato 77 punti risultando, attualmente, il migliore acquisto sia in termini di efficienza che di eco sostenibilità.

Il secondo classificato, invece, è considerato la migliore scelta ecologica e si tratta del detersivo Green emotion piatti concentrato limone.

I prodotti che sono risultati di buona qualità, dunque non ottima come i due sopracitati, sono i seguenti:

Winni’s piatti concentrato lime e fiori di mela

Tandil (Aldi) detersivo per piatti concentrato lemon

Conad Verso Natura Eco piatti concentrato lime e menta

Crai piatti concentrato limone.

Sono, invece, i risultati di qualità media i seguenti prodotti:

Carrefour Expert Power Clean limone verde

Lysoform igienizzante piatti

Conad gel piatti super concentrato limone

Chanteclair Bert Eco detergente piatti limone e basilico

Selex Natura Chiama detergente stoviglie ultraconcentrato eco

L’albero verde piatti concentrato mandorla

Dat5 (MD) piatti ecologico concentrato

Coop casa gel piatti limone

Esselunga detergente piatti concentrato al limone

W5 (Lidl) gel piatti super concentrato arance

Sole gel ultra concentrato limone verde.

C’è un unico prodotto che è il risultato di bassa qualità, in base al test eseguito da Altroconsumo, ed è lo Svelto Titanium concentrato limone verde.