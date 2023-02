Contrassegno disabili, la richiesta cambia a seconda del Comune: come ottenerlo

Il contrassegno disabili può essere richiesto in tutta Italia, ma le modalità di invio della domanda cambiano a seconda del comune di residenza.

Ci sono diversi tipi di agevolazioni che lo stato italiano riserva alle persone affette da disabilità. Misure che hanno lo scopo di supportare in modo adeguato la persona nello svolgimento della sua vita quotidiano.

I titolari di 104 hanno ad esempio il diritto ad acquistare un automobile, vedendosi rimborsata una parte della somma grazie a delle specifiche agevolazioni su Iva e Irpef. Così come lo stesso motivo possono richiedere l’esonero dal pagamento del bollo auto. Oltre a questo, c’è anche un’altra agevolazione meno conosciuta sul tema. Stiamo parlando del contrassegno auto per disabili. Si tratta di un tagliando, con un logo facilmente riconoscibile con il classico simbolo grafico-stradale della disabilità. Questo speciale contrassegno consente a chi ne ha diritto, di poter parcheggiare anche in zone che sono vietate di norma agli automobilisti.

Contrassegno disabili, ecco come funziona

Questa agevolazione può però essere riconosciuta a determinate condizioni. C’è bisogno ad esempio di un certificato medico, che dovrà essere rilasciato dal comune in cui si è residente, che attesti la disabilità o invalidità del soggetto. È bene inoltre specificare che questo tagliando va inteso come un atto amministrativo che appartiene ai singoli comuni. La sua durata massima è di cinque anni. Un limite temporale giuridicamente ambiguo, in quanto vale anche nei casi in cui venga attestata una disabilità permanente. Anche se naturalmente può essere rinnovato alla scadenza.

Chi ha diritto ad ottenere questa agevolazione sulla mobilità

Hanno diritto a richiedere questo contrassegno tutte le persone invalide con grave incapacità di deambulazione, ciechi e non vedenti. Nei casi di cecità, la legge stabilisce che il residuo visivo non debba essere superiore a 1/20. Persone invalide temporaneamente, che hanno ad esempio subito un grave infortunio fisico, che li rende inabili per un limitato periodo di tempo. Persone affette gravi patologie, che hanno visto ridotta al minimo la loro autonomia quotidiana. Nel caso di invalidità temporanea, è necessario che il medico, affinché la richiesta sia valida, definisca nel certificato il periodo di tempo in cui il problema si risolverà.

Questa agevolazione ha comunque generato alcune controversie circa il suo rilascio a persone affette da disabilità mentale. In teoria, questo contrassegno non dovrebbe essere concesso a questa specifica categoria. Ma capita spesso che i medici facciano rientrare queste persone nella categoria di chi ha difficoltà a deambulare, e dunque ha bisogno di un accompagnatore. Una situazione che ha dato via a trattamento giuridici su questa agevolazioni diseguali, che cambiano oltretutto a seconda della regione. Va comunque precisato che le modalità per presentare richiesta e ottenere questo tagliando, sono diverse da provincia a provincia.

Come presentare richiesta in Campania, nel comune di Napoli

Se ad esempio risiedono a Napoli, capitale della Campania, la richiesta dovrà essere necessariamente presentata allo sportello del Segretariato Sociale della città, che si trova al seguente indirizzo: Via S. Tommasi 19. L’ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al giovedì, dalle ore 09 alle ore 13. Qui si sarà seguiti da un consulente che consentirà di svolgere in modo celere la pratica per la domanda.

Chi invece si trovasse di fronte alla necessità di dover rinnovare il contrassegno disabili, o denunciarne lo smarrimento, può contattare la Centrale Operativa dell’ufficio al numero telefonico 081/5627027. Il servizio in questo caso è disponibile 24 ore su 24.

Contrassegno disabili, come presentare la domanda nella Capitale

Se invece risiedo nel Comune di Roma, la procedura per ottenere il rilascio del contrassegno disabili sarà diversa. In questo caso infatti, esistono diverse modalità in cui la richiesta può essere presentata. Ci si può recare negli uffici preposti del Municipio o per via telematica.

La richiesta può essere inviata, anche tramite Pec, alla seguente mail: permessistica@pec.romamobilita.it

Può anche essere inviata per posta ordinaria al seguente indirizzo: Roma Servizi per la Mobilità – Piazzale degli Archivi, 40 – 00144 Roma

In ultimo, è anche possibile sbrigare la procedura recandosi allo sportello che si trova al Piazzale degli Archivi a Roma, ma soltanto prendendo appuntamento prima.

Cosa cambia se si presenta la richiesta in un comune della Sicilia o della Sardegna

Se invece decido di presentare domanda per il contrassegno disabili in Sicilia, nella città di Palermo, ho diverse possibilità per inoltrare la richiesta.Posso rivolgermi all’Ufficio per le Relazione con il pubblico, oppure contattarla telematicamente alla casella di posta urp@urp.comune.palermo.it.

Tutte le informazioni per il rilascio e il rinnovo di questo documento, possono essere consultate sul sito del Comune di Palermo, alla sezione “Attività Sociali”.

In Sardegna, nella città di Cagliari, è possibile presentare richiesta sia per via telematica, che recandosi fisicamente in uno degli sportelli preposti.

La domanda può essere presentata al comune utilizzando la casella email di protocollo generale al seguente indirizzo: protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it. Si può anche inviare la domanda, per mezzo di raccomandata al Comune di Cagliari al seguente indirizzo: via Roma 145 – 09124 Cagliari, ufficio Contrassegno invalidi.

Inoltre, per chi non ne fosse a conoscenza, il Comune di Cagliari da un po ‘di tempo a questa parte non riceve più in sede. I cittadini hanno dunque soltanto la possibilità di contattare telefonicamente l’ufficio negli orari indicati sul sito del comune.