Bevi latte e caffè? Devi conoscere questa sensazionale scoperta

Da un recente studio arriva una sensazionale scoperta che, se bevi latte e caffè, devi assolutamente conoscere. Gli effetti sulla salute umana sono inimmaginabili.

Molti italiani hanno l’abitudine, al mattino, di fare colazione con il cappuccino, un “must” della tradizione culinaria del Bel Paese. Ma, se bevi latte e caffè devi assolutamente sapere cosa hanno scoperto gli scienziati su questa combinazione di bevande.

A quanto pare la combinazione tra i polifenoli (molecole organiche presenti nel mondo vegetali) presenti anche nel caffè e le proteine, come quelle contenute nel latte, avrebbe una sorprendente capacità antiinfiammatoria.

A quanto pare, la combo polifenoli-proteine riesce a potenziare la risposta infiammatoria dell’organismo umano. Ci stiamo riferendo a quella reazione del metabolismo umano, e non solo, che si verifica quando il corpo subisce danni ai tessuti o l’attacco da parte di agenti patogeni. Questo evento produce una risposta infiammatoria da parte dell’organismo, con lo scopo di individuare il problema e di risolverlo nel più breve tempo è possibile.

Ma, ahinoi, alcune infiammazioni sono causate dall’ingestione di alimenti molto comuni che, a quanto pare possono essere dannosi per il nostro organismo. In questi casi, bere latte e caffè può essere di grande aiuto.

Bevi latte e caffè? Gli scienziati hanno fatto una super scoperta

In base a recenti ricerche scientifiche, alcuni alimenti scatenano una reazione infiammatoria nell’organismo umano. Ci stiamo riferendo, per lo più, ad alimenti come i carboidrati raffinati, gli alimenti fritti, le bibite zuccherate, i cibi zuccherati, le carni processate e la carne rossa.

Quando l’infiammazione derivante dal consumo dei suddetti alimenti diventa cronica, essa può provocare danni piuttosto seri all’organismo, fino ad essere la causa di vere e proprie patologie. È questo il caso di patologie cardiache, diabete di tipo 2, artrite, depressione, Alzheimer e alcuni tipi di tumori.

Le infiammazioni che provengono da cattive abitudini alimentari possono essere risolte migliorando le stesse e facendo attenzione al cibo che portiamo in tavola. Ma se da un lato è necessario acquisire maggiore consapevolezza sulle proprie abitudini alimentari e lavorare per migliorare la propria educazione al cibo, dall’altro possiamo usare proprio l’alimentazione per curare le infiammazioni.

Gli scienziati hanno scoperto che alcune combinazioni di alimenti hanno un incredibile potere sfiammante sull’organismo umano. O sarebbe meglio dire che, questi alimenti sono in grado di potenziare la risposta anti-infiammatoria che ogni organismo attiva quando si verificano determinate condizioni.

Cosa è merso dagli studi?

Dagli studi è emerso che se bevi latte e caffè stai introducendo nella tua alimentazione un autentico alleato di salute.

Tra i prodotti forniti da Madre Natura, che potremmo definire delle vere e proprie “medicine naturali” abbiamo:

i pomodori,

le verdure a foglia verde,

i pesci ricchi di grassi,

la frutta fresca e secca,

l’olio extravergine d’oliva.

Ma, due nuovi studi dell’Università di Copenaghen hanno evidenziato che la combinazione tra i ponifenoli, contenuti in molti alimenti di origine vegetale, e gli amminoacidi, presenti nelle proteine di derivazione animale, è in grado di raddoppiare la capacità dell’organismo di combattere le infiammazioni.

Dunque, è chiaro che anche la combinazione tra i ponifenoli, contenuti nel caffè (alimento di origine vegetale) e gli amminoacidi presenti nel latte (bevande proteica) offre questo inaspettato effetto benefico per la salute.