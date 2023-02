Conto corrente, è possibile aprirlo senza busta paga? La risposta è tutt’altro che scontata

È possibile aprire il conto corrente anche se non si ha la busta paga? Ecco come funziona e i documenti che bisogna presentare.

Ormai quasi tutti hanno un conto corrente, tuttavia non mancano i dubbi in merito. In particolare sono in molti a chiedersi se sia possibile o meno aprilo anche in assenza di busta paga. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Inutile negarlo, il denaro è necessario in diverse circostanze. A partire dalla spesa settimanale, passando per le bollette delle utenze domestiche, fino ad arrivare al caffè al bar con amici e colleghi, sono tante le volte in cui mettiamo mano al portafoglio per pagare i vari beni e servizi di nostro interesse.

Per questo motivo è fondamentale prestare sempre la massima attenzione ai nostri risparmi, onde evitare di incorrere in spiacevoli inconvenienti. A tal proposito, ad esempio, abbiamo già visto per quale importo risulti davvero conveniente aprire un conto corrente. Sempre in tale ambito, inoltre, sono in molti a chiedersi se sia o meno possibile aprire un conto corrente anche se non si ha la busta paga. Ecco come funziona.

Conto corrente, è possibile aprirlo senza busta paga: tutto quello che c’è da sapere

Per aprire un conto corrente bisogna rivolgersi all’istituto di credito di proprio interesse e portare con sé i documenti, quali carta d’identità e codice fiscale. A quel punto non bisognerà fare altro che sottoscrivere i moduli presentati dall’operatore della banca e il gioco è fatto.

In alternativa, ove disponibile, è possibile aprire il conto corrente attraverso i servizi online messi a disposizione dall’istituto. In questo caso, quindi, è possibile svolgere l’operazione comodamente da casa, senza doversi recare in sede. Ma tra i documenti richiesti si annovera anche la busta paga? No.

Ogni persona, a prescindere che sia un lavoratore dipendente, piuttosto che autonomo, pensionato o disoccupato, infatti, può aprire un conto corrente. Lo stipendio, infatti, non rappresenta un requisito per aprire un conto. Per questo motivo è possibile farne richiesta anche in assenza di busta paga.

Avere una busta paga, comunque, può portare con sé dei vantaggi. Questo perché molte banche decidono di fare uno sconto sul canone mensile a chi si fa accreditare lo stipendio. Quest’ultimo, infatti, viene interpretato dall’istituto come una forma di garanzia sul fatto che difficilmente il conto possa andare in rosso.