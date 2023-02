Bonus con Isee alto, buone notizie in arrivo: le agevolazioni che non ti aspetti

Buone notizie per molte famiglie che nel corso del 2023 potranno beneficiare di diverse agevolazioni anche se il valore Isee risulta essere alto.

Anche nel corso del 2023 sarà possibile beneficiare di diversi bonus e agevolazioni in base al valore del proprio Isee, anche se quest’ultimo risulta essere particolarmente alto. Ma di quali si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Gli ultimi anni sono stati segnati, purtroppo, da tutta una serie di eventi che hanno delle ripercussioni negative sulle nostre vite sia dal punto di vista delle relazioni sociali che economiche. Riuscire a pagare i vari beni e servizi risulta sempre più difficile, con tante famiglie che non riescono, purtroppo, ad arrivare alla fine del mese.

Proprio in tale ambito, pertanto, a ricoprire un ruolo importante sono le varie agevolazioni messe in campo dal governo. A tal proposito, in effetti, interesserà sapere che anche nel corso del 2023 sarà possibile beneficiare di diversi bonus in base al valore del proprio Isee, anche se quest’ultimo risulta essere particolarmente alto. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Bonus con Isee alto, le agevolazioni che non ti aspetti: tutto quello che c’è da sapere

Abbiamo già trattato come si importante prestare attenzione all’Isee e in particolar modo a non commettere tale errore. Questo perché vi è una dimenticanza che potrebbe costarvi caro. Sempre in tale ambito, inoltre, interesserà sapere che anche nel corso del 2023 sarà possibile beneficiare di diversi bonus in base al valore del proprio Isee, anche se quest’ultimo risulta essere, ad esempio, superiore a quota 25 mila euro.

Ma di quali si tratta? Ebbene, tra i bonus e agevolazioni disponibili anche per chi ha un Indicatore della Situazione Economica Equivalente alto si annoverano:

Assegno unico . Tale misura viene riconosciuta a prescindere dall’Isee del nucleo famigliare richiedente. Tuttavia l’importo differisce proprio a seconda dell’Isee. Più basso è il valore Isee, infatti, più alto è l’importo dell’assegno unico universale.

. Tale misura viene riconosciuta a prescindere dall’Isee del nucleo famigliare richiedente. Tuttavia l’importo differisce proprio a seconda dell’Isee. Più basso è il valore Isee, infatti, più alto è l’importo dell’assegno unico universale. Bonus asilo nido . I nuclei famigliari con un bambino con meno di tre anni di età possono richiedere e ottenere tale agevolazione che, come è facile intuire dal nome, è volta a coprire i costi per asilo nido e strutture autorizzate per l’infanzia. Entrando nei dettagli, in presenza di un Isee superiore a 25 mila euro ma inferiore a 40 mila euro, si ha diritto ad un rimborso pari a massimo 2.500 euro l’anno. Se l’Isee è superiore a 40 mila euro il rimborso scende a quota 1.500 euro.

. I nuclei famigliari con un bambino con meno di tre anni di età possono richiedere e ottenere tale agevolazione che, come è facile intuire dal nome, è volta a coprire i costi per asilo nido e strutture autorizzate per l’infanzia. Entrando nei dettagli, in presenza di un Isee superiore a 25 mila euro ma inferiore a 40 mila euro, si ha diritto ad un rimborso pari a massimo 2.500 euro l’anno. Se l’Isee è superiore a 40 mila euro il rimborso scende a quota 1.500 euro. Riduzione tasse universitarie . In genere per chi ha un Isee compreso tra 24 mila e 26 mila euro si ha diritto ad una riduzione del 30% delle tasse.

. In genere per chi ha un Isee compreso tra 24 mila e 26 mila euro si ha diritto ad una riduzione del 30% delle tasse. Bonus acquisto prima casa. I giovani under 36 possono beneficiare di diverse agevolazioni per l’acquisto della prima casa nel caso in cui presentino un Isee inferiore a quota 40 mila euro. Entrando nei dettagli si ha diritto all’esenzione dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale. Ma non solo, tra le altre agevolazioni si annovera anche una riduzione del 50% sugli onorari notarili.

A partire dal bonus asilo nido fino ad arrivare all’acquisto della prima casa, come abbiamo potuto notare sono davvero tante le agevolazioni a cui è possibile accedere nel corso del 2023 anche in presenza di un Isee particolarmente alto.