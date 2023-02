Bonus patente, prima 2500 euro e poi un lavoro: chi ne ha diritto e come funziona

A breve sarà attiva la piattaforma attraverso la quale poter richiedere il bonus patente fino a 2500 euro. Ecco chi ne ha diritto e come funziona.

Buone notizie in arrivo per chi desidera conseguire queste tipologie di patente. A breve, infatti, sarà possibile presentare richiesta per poter beneficiare di un bonus fino a 2500 euro. Ma chi ne ha diritto e come funziona? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Sono davvero molte le volte in cui ci ritroviamo a prendere un mezzo di trasporto pur di raggiungere una meta di nostro interesse. Oltre alla grande utilità, però, si deve fare i conti anche con le spese che comporta. Ne sono una chiara dimostrazione il carburante, ma anche all’assicurazione e il bollo auto. A tal proposito abbiamo già visto come fare per far fronte al caro benzina e risparmiare un bel po’ di soldi.

Sempre in tale ambito, inoltre, interesserà sapere che giungono ottime notizie per molti giovani che desiderano conseguire la patente per la guida dei mezzi pesanti. A breve, infatti, potranno richiedere e beneficiare di un bonus fino a 2500 euro. Ma chi ne ha diritto e in quali casi? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Bonus patente, in arrivo voucher fino a 2500 euro: tutto quello che c’è da sapere

A partire dal 6 febbraio 2023 per le autoscuole e dal 13 febbraio per l’utenza, sarà attiva la piattaforma per richiedere il bonus patente da 2.500 euro. Come si evince dal sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

“Sono stati stanziati 25,3 mln di euro per il periodo che va dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2026, per il bonus patente. Si tratta di fondi del ministero destinati a giovani tra i diciotto e trentacinque anni che vogliano conseguire la patente o le abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone e di merci”.

Tale contributo permetterà di coprire fino all’80% della spesa effettuata, per un importo massimo pari a 2.500 euro. Ad averne diritto sono i soggetti con età compresa tra i 18 anni e i 35 anni che vogliono conseguire la patente di tipologia C, C1, CE, C1E, D, D1, DE e D1E oppure la carta di qualificazione del conducente (Cqc).

La richiesta di tale bonus, da effettuare attraverso apposita piattaforma, potrà essere effettuata solo una volta. I soggetti richiedenti, inoltre, devono conseguire il titolo entro 18 mesi dal momento in cui si beneficia di tale agevolazione.