Bollo auto, dipende tutto da dove vivi: quando (e dove) si viene esentati

Le disposizioni per essere esentati dal pagamento del bollo auto cambiano da regione a regione. Vediamo nel dettaglio con qualche esempio.

Il bollo auto è una tassa che i contribuenti italiani sono tenuti a pagare nel momento in cui acquistano un’automobile di proprietà e procedono alla sua immatricolazione.

Si tratta infatti di un tributo che si concentra unicamente sul possesso di un bene, un po come avviene con il pagamento del canone Rai. La legge prevede poi alcuni casi in cui ai cittadini può essere concessa l’esenzione dal pagamento di questa tassa.

Bollo auto, alcuni casi in cui è possibile ottenere l’esenzione

Questo può valere nel caso in cui si possieda un’automobile d’epoca che ha più di 30 anni di età. Anche se alcuni requisiti in tal senso possono variare di regione in regione. È il caso ad esempio dei titolari di 104, che oltre ad avere a disposizione delle specifiche agevolazioni economiche per l’acquisto di un’auto di proprietà, possono anche richiedere l’esenzione dal bollo.

La normativa vigente ha diviso gli aventi diritto, titolari di 104, in quattro categorie. Sono queste infatti ad aver diritto all’esenzione:

Disabili con patologie altamente invalidanti, che limitano in modo significativo la loro capacità motoria

Disabili con problemi di deambulazione , o affetti da pluriamputazioni

Disabilità mentale e psichica , a patto che questa sia già stata riconosciuta e abbia dato diritto all’indennità da accompagnamento

Disabilità per cecità e sordità. In questo caso però, è bene specificare che hanno diritto all’esenzione coloro che si sono già visti riconosciuta la 104) e soffrano di queste patologie in modo grave. Nel caso di un non vedente ad esempio, è necessario che questi abbia un residuo visivo non superiore a 1/10 per entrambi gli occhi. Nel caso dei sordi invece, questi devono avere contratto la patologia, per poter certificare in forma grave ai fini dell’esenzione, prima della nascita, o prima di aver iniziato l’apprendimento della lingua italiana.

Criteri e modalità della domanda possono variare da regione a regione

Criteri e modalità di presentazione della domanda possono però variare di regione in regione. Lo stato infatti su questo tributo, lascia larga autonomia alle regioni. Per questo i contribuenti sono sempre tenuti a consultare, per qualunque richiesta riguardante il pagamento di questa tassa, le unità territoriali ACI di riferimento. Vediamo ad esempio quanto posso differire i servizi, su modalità di presentazione domanda, assistenza e non solo, prendendo i casi singoli di alcune regioni. E cosa si deve fare per presentare le richieste di esenzioni dal bollo.

Bollo auto, come presentare richiesta in Campania

Per quanto riguarda la regione Campania, le domande per essere esentati dal bollo devono essere presentate al seguente indirizzo:

Regione Campania, Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, U.O.D. Tasse Automobilistiche Regionali, Centro Direzionale Isola C5, 80143 Napoli

La stessa domanda di esenzione può anche essere presentata tramite Posta Elettronica Certificata, o recandosi fisicamente in uno degli sportello ACI della regione. È necessario però allegare alcuni documenti insieme alla richiesta. Tutta la documentazione a supporto dell’esenzione, deve essere inoltrata in PDF e non può avere un peso superiore a Megabyte.

Va poi anche inserita la copia del documento d’identità del richiedente. Sul sito della regione e sul portale Aci, è possibile trovare e scaricare la documentazione di riferimento per procedere alla compilazione della domanda. I modelli sono tre: quello per l’istanza di esenzione del disabile, quello dell’autocertificazione del disabile, e il modello di autocertificazione con disabile a carico.

Presentare richiesta di esenzione in Sicilia

La regione Sicilia prevede l’esenzione da questo tributo sia per invalidi e portatori di handicap fisici o mentali, che per le auto d’epoca. In questo caso la domanda deve essere inviata al seguente indirizzo regionale:

Regione Siciliana, Via Notarbartolo, 17, 90141 Palermo

In alternativa si può inviare una Pec all’indirizzo dell’Unità territoriale ACI di riferimento, o recarsi fisicamente in uno degli sportelli regionali.

Bollo auto, come presentare richiesta in Sardegna

La regione Sardegna offre alcune esenzioni in più, rispetto alle altre regioni, che riguardano anche le auto elettriche o quelle che vengono alimentate esclusivamente con GPL o Metano. La regione ha inoltre previsto anche la possibilità di poter ottenere un’esenzione permanente dal pagamento del tributo in alcuni casi.

Questa esenzione permanente vale ad esempio per tutte le vetture che sono in dotazione agli enti pubblici. ma anche per il trasporto pubblico scolastico. In Sardegna gli autobus che portano gli alunni negli istituti, hanno diritto all’esenzione permanente dal bollo auto.

Le richieste possono essere presentate recandosi fisicamente in uno degli uffici preposti della regione. O in alternativa per via telematica tramite Pec.

La Regione Lazio ha una legge particolare per i titolari di concessionari e rivenditori che presentano richiesta

La regione Lazio presenta invece delle specifiche esenzioni per le imprese. Con la legge regionale numero 11, pubblicata in data 29/07/2015, è stato poi stabilito un ulteriore obbligo per le concessionarie che intendono presentare richiesta per l’esenzione. Viene infatti disposto che tutti i soggetti, abilitati alla rivendita automobilistica di vetture in uso noleggio senza conducente. possono presentare domanda soltanto se prima cambiano la destinazione d’uso dei veicoli, che da “uso terzi” devono invece essere intestate direttamente al richiedente.