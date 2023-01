Legge 104, ecco le agevolazioni che è possibile ottenere: la verità che non ti aspetti

A quali agevolazioni hanno diritto i titolari di Legge 104 in base alla normativa vigente? Ecco la verità che non ti aspetti.

I titolari di Legge 104 possono beneficiare di alcune importanti agevolazioni, ma di quali si tratta e soprattutto in quali circostanze? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo e tutto quello che c’è da sapere in merito.

Alimentazione, vestiti, bollette di acqua, luce, gas e chi più ne ha più ne metta. Sono davvero tante le spese con cui dover fare i conti e che portano a dover mettere mano al portafoglio. A peggiorare la situazione l’aumento generale dei prezzi che costringe sempre più persone a dover far fronte ad una difficile gestione delle finanze personali.

Proprio in tale ambito, pertanto è bene ricordare che i titolari di Legge 104 hanno diritto a diverse agevolazioni e aiuti. Ma di quale si tratta e soprattutto in quali circostanze si ha diritto a tali benefici? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Legge 104, ecco le agevolazioni che è possibile ottenere: tutto quello che c’è da sapere

Abbiamo già avuto modo di vedere assieme come i titolari di Legge 104 possano beneficiare di diverse agevolazioni, come ad esempio l’esenzione dal pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA dovuta per il passaggio di proprietà nel caso in cui decidano di acquistare un’auto. Sempre in tale ambito, inoltre, è bene sapere che stando a quanto si evince dall’articolo 3, comma 3, della Legge 104, così come riportato in Gazzetta Ufficiale:

“Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.

Entrando nei dettagli, nel caso in cui il titolare di Legge 104 sia portatore di handicap grave ha diritto ad un permesso retribuito di tre giorni al mese oppure di due ore al giorno. Tra le altre agevolazioni si annoverano un congedo straordinario retribuito di due anni e il diritto di scegliere, se possibile, la sede di lavoro più vicina al luogo del suo domicilio.

Ma non solo, i soggetti interessati hanno diritto all’Iva con aliquota agevolata al 4% per l’acquisto di mezzi tecnici ed informatici. Si ha inoltre diritto ad una detrazione Irpef del 19% in sede di dichiarazione dei redditi. Sempre soffermandosi sulle detrazioni, queste vengono riconosciute anche in caso di spese sanitarie per l’acquisto di mezzi per la deambulazione oppure in presenza di spese per l’abbattimento delle barriere architettoniche.