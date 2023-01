Canone Rai, ultima chiamata: chi non vuole pagare dovrà correre!

Chi non vuole pagare il Canone Rai dovrà inviare la dichiarazione sostitutiva unica entro domani, 31 gennaio. Scopriamo a quali condizioni.

L’Agenzia delle Entrate attende le richieste di esonero dal pagamento del Canone Rai entro il 31 gennaio 2023. Le domande pervenute successivamente non comporteranno l’esenzione totale.

Il Canone Rai è la tassa sul possesso di un apparecchio audio-visivo in grado di ricevere il segnale del digitale terrestre. Tutti i cittadini titolari di un’utenza elettrica sono tenuti a corrisponderla a meno che non soddisfino specifici requisiti. L’importo è di 90 euro da pagare in dieci rate da 9 euro in bolletta (oppure con modello F24). Tale modalità esiste dal 2016 e sebbene sembrasse arrivato l’ultimo giorno del pagamento in fattura, così non è stato. Nel 2023 la voce del Canone Rai continuerà a trovarsi nella bolletta della luce. Le direttive dell’Agenzia delle Entrate sono chiare e le eccezioni sono poche. Scopriamo chi potrà evitare di versare i 90 euro e a quale condizione.

Canone Rai, chi è esente dal pagamento

I titolari di una televisione funzionante devono pagare il Canone Rai a meno che non siano over 75 con reddito inferiore a 8 mila euro. Secondo requisito per non corrispondere l’imposta è essere un militare o diplomatico straniero, un funzionario o impiegato consolare oppure un funzionario di organizzazioni internazionali come stabilito dalle convenzioni internazionali.

Possono considerarsi esenti, poi, i cittadini che seppur titolari di un’utenza elettrica non possiedono un apparecchio audio-televisivo. In questo caso, però, dovranno indicare la non detenzione perché la normativa stabilisce il presunto possesso di una TV solo per il fatto di essere intestatari dell’utenza. Tablet e computer – al momento – consentono di non pagare il Canone seppure permettano di accedere ai contenuti del digitale terrestre.

Come inviare richiesta di esenzione

Per poter risultare esenti occorrerà che gli interessati inviino entro il 31 gennaio un modello specifico di esenzione all’Agenzia delle Entrate. Gli over 75 dovranno compilare il modello di esenzione canone Over 75 e la dichiarazione sostitutiva con richiesta di rimborso del canone di abbonamento alla televisione per uso privato pagato mediante addebito nelle fatture energia. I cittadini che non detengono un’apparecchio TV, invece, dovranno compilare la dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato.

Entrambi i modelli si possono scaricare accedendo al portale dell’Agenzia delle Entrate. Qui si potranno leggere anche le istruzioni della compilazione online per accelerare i tempi e risparmiare sui costi di stampa. L’accesso al servizio telematico richiede il possesso delle credenziali digitali SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi.