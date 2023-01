Libretto Famiglia Inps, tanti soldi nel 2023: peccato che in pochi lo sappiano

Che cos’è il Libretto Famiglia dell’Inps e a cosa serve? Ecco come funziona e quali sono i limiti aggiornati per l’anno 2023.

Strumento messo a disposizione delle famiglie per consentire il pagamento delle prestazioni occasionali di determinate categorie di lavoratori, quali sono i limiti previsti nel corso del 2023 per il libretto di famiglia Inps? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Impegni di famiglia, lavoro, tempo libero e chi più ne ha più ne metta. Sono davvero tante le cose da fare e che richiedono il nostro massimo impegno e tempo. Non crea stupore, pertanto, il fatto che possa capitare a tutti di perdersi nei meandri burocratici, tanto da non sapere di avere diritto a delle agevolazioni.

A tal proposito, ad esempio, abbiamo già visto che cambiando lo stato di famiglia è possibile pagare meno tasse. Sempre in tale ambito, inoltre, si invita a prestare attenzione ai limiti previsti per il 2023 per quanto concerne il Libretto di Famiglia Inps. Ma di quali si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Libretto Famiglia Inps: chi può utilizzarlo

Come ribadito dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con la circolare numero 6 del 19 gennaio 2023: “Possono utilizzare il Libretto Famiglia soltanto le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, per remunerare esclusivamente le prestazioni di lavoro occasionali rese in loro favore per: a) piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; c) insegnamento privato supplementare”.

Viene inoltre sottolineato che l’articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, permette in determinati casi alle società sportive di utilizzare il Libretto Famiglia per effettuare il pagamento delle prestazioni occasionali rese dagli steward. Una volta fatta questa premessa, vediamo come funziona e soprattutto quali sono i limiti previsti per l’anno in corso.

Libretto Famiglia Inps, occhio ai limiti del 2023: tutto quello che c’è da sapere

Il libretto famiglia permette di utilizzare dei titoli di pagamento, il cui valore nominale è pari a 10 euro. Quest’ultimo da utilizzare per il pagamento di attività lavorative di durata non superiore a un’ora. Entrando nei dettagli, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2023, il limite massimo previsto per gli utilizzatori è pari a 10 mila euro.

In particolare, nel corso dell’anno 2023, i compensi da Libretto di famiglia non possono superare le seguenti soglie:

prendendo come riferimento la totalità degli utilizzatori, ogni prestatore deve registrare compensi di importo complessivamente non superiore a cinque mila euro ;

deve registrare compensi di importo complessivamente non superiore a ; ogni utilizzatore , prendendo in considerazione la totalità dei prestatori, deve registrare compensi di importo complessivamente inferiore a quota 10 mila euro ;

, prendendo in considerazione la totalità dei prestatori, deve registrare compensi di importo complessivamente inferiore a quota ; per le prestazioni rese da ogni prestatore a favore dello stesso utilizzatore, compensi di importo inferiore a 2.500 euro.

Per poter utilizzare il Libretto Famiglia, ricordiamo, bisogna seguire l’apposita procedura disponibile sul sito dell’Istituto Nazionale della previdenza sociale. A tal fine è necessario che sia l’utilizzatore che il prestatore aprano la loro posizione sulla piattaforma.