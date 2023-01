Superenalotto, ha fatto “6” e ha salutato tutti: la storia incredibile del nuovo milionario

Il gioco al momento più amato dagli italiani, niente di simile nella storia del nostro paese. I giocatori letteralmente impazziti.

Ci sono giochi, contesti, situazioni che entrano inevitabilmente nell’immaginario pubblico di uno specifico paese. Quello che succede oggi, in Italia, con il Superenalotto, può essere accostato, anche se, realisticamente parlando, con importi messi a disposizione per le vincite assolutamente d’altro genere, a ciò che è stato fino a qualche decennio fa il Totocalcio. La classica schedina della domenica, associata al campionato italiano di calcio. Fare tredici e cambiare, di netto, in positivo, la propria vita.

Il tredici di una volta è diventato in fin dei conti nell’immaginario collettivo, l’attuale sei. Numero quasi dimezzato ma importi assolutamente schizzati alle stelle. Se consideriamo, in questa fase, il potenziale offerto, in denaro è assolutamente senza precedenti. La storia di questo concorso ha sbaragliato la concorrenza di qualsiasi altro giochi a premi che abbia in questo modo avuto la possibilità di circolare nel nostro paese. In questo caso, certo, non c’è partita alcuna.

In un momento tanto delicato come quello che viviamo attualmente, per l’italiano, il giocatore, insomma, sapere che c’è un concorso, una lotteria che mette in palio fior fiori di milioni di euro è qualcosa di certo da non lasciarsi scappare. L’idea, la speranza offerta dalla stessa situazione, per intenderci. La possibilità di stravolgere, in maniera netta e positiva la propria vita, cosi di colpo, è qualcosa che di certo balena nella mente di chiunque.

Il Superenalotto insieme al Lotto e al Gratta e vinci, rappresenta oggi, in un modo o nell’altro, si spera sempre con la massima moderazione, la valvola di sfogo degli italiani. Se nei primi due casi ci troviamo di fronte alla classica lotteria, nel caso del Gratta e vinci, invece possiamo dire di incrociare qualcosa di completamente diverso. La classica giocata istantanea, quella che ne giro di pochi secondi può comunicare o meno la vincita di una importante somma di denaro.

Al Gratta e vinci, generalmente il giocatore si avvicina per istinto o per abitudine. Immaginare di poter intercettare il colpo di fortuna da un momento all’altro. O per l’appunto un incontro quotidiano, quasi fisso. Prima di andare a lavorare, magari, mentre si fa colazione al bar o al ritorno da lavoro, o magari in strada nel corso di una sosta per il caffè nelle più comuni aree di servizio. Le possibilità, insomma, certo non mancano a chi vuole provare il brivido della giocata improvvisa.

Discorso diverso, chiaramente per quel che riguarda le classiche lotterie, Lotto e Superenalotto, in quel caso c’è il gioco che potremmo quasi definire della tradizione. Andare a ricercare numeri nei fatti di ogni giorno, nei sogni o negli anniversari. Incastrarli tra loro e andare a scommetterci qualsiasi somma di denaro. Per quel che riguarda, poi il Superenalotto il discorso cambia ancora, se pensiamo al montepremi messo a disposizione dallo Stato.

Superenalotto, ecco chi ha vinto: le vincite più alte nella storia del concorso del “6”

Oggi più che mai, poi, le attenzioni richiamate dal Superenalotto hanno tutte un motivo decisamente importante. Pensiamo al montepremi, cosi come anticipato. Oggi, per chi indovina il sei vincente il premio è di circa 358 milioni di euro, una somma di denaro ma vistasi nel nostro paese. Di cifre altissime, certo, ne sono state distribuite, ma mai tanto alte. Basti pensare che l’attuale record di vincita, potenzialmente dunque già stracciato, riguarda una giocata letteralmente da sogno effettuata a Lodi, in Lombardia, nel 2019. Al fortunato giocatore, in quel caso, un bottino da ben 209 milioni di euro.

Di storie particolari, poi, associate proprio al Superenalotto ne sono piene le pagine di giornali, le cronache insomma, che giorno dopo giorno hanno raccontato quanto possa esserci poi di bizzarro dietro quelle che sono le vincite che più di tutte hanno richiamato all’attenzione l’opinione pubblica. Il caso di Montappone, piccolo comune della provincia di Fermo, nelle Marche, è proprio in questo senso emblematico.

A Montappone, infatti si verifica l’ultima vincita al Superenalotto in ordine cronologico. Maggio 2021, da quel momento in poi nessun sei sarà estratto dall’urna dei sogni. Al fortunato giocatore in questione, grazie a una giocata da pochi euro, un bottino da circa 156 milioni di euro. Dello stesso fortunato però, in paese non c’è traccia. Tutti vorrebbero sapere, la curiosità, si sa, regna sovrana, ma in nessun caso, questi, soddisfa la volontà dei suoi concittadini, certo, qualora dovesse trattarsi di uno cittadino o una cittadina del posto.

Un messaggio alla ricevitoria che ha effettuato la giocata, lasciato sotto la serranda e la promessa di rifarsi prima o poi vivo, promessa per ora, stando alle cronache locali, disattesa. In quei giorni addirittura il primo cittadino del Comune di Montappone scese in campo apertamente rivolgendosi al fortunato vincitore. “In paese manca una casa di riposo per anziani”, esclamò lo stesso sindaco, lanciando quindi al neo milionario una richiesta ben precisa. Anche in quel caso, però, del fortunato giocatore nessuna traccia, cosi come del resto fino a ora.

Vincere non è certo semplice, anzi, detto tra noi è praticamente impossibile. Gestire la vincita eventuale, poi, paradossalmente potrebbe essere ancora più difficile. Proprio per questo motivo è più che comprensibile che quanti entrano in possesso, grazie al gioco, di somme di denaro assolutamente fuori dal comune, tendano in qualche modo a scomparire. Gestire il tutto pubblicamente, rischia di diventare in qualche modo particolarmente rischioso.

A proposito di vincite al Superenalotto nel nostro paese, riportiamo la classifica di quelle ch sono le prime quindici affermazioni più alte nella storia del concorso a premi, parliamo di ben 25 anni. La tabella in questione, con tanto di numeri vincenti, data e quant’altro è la seguente:

1 97 13 agosto 2019 7 32 41 59 75 76 21 11 209.160.441,54 € 2 130 30 ottobre 2010 4 26 40 54 55 67 41 78 177.729.043 € 3 129 27 ottobre 2016 3 12 23 71 76 83 56 35 163.538.706 € 4 61 22 maggio 2021 1 7 37 43 63 81 34 26 156.294.151,36 € 5 101 22 agosto 2009 10 11 27 45 79 88 42 63 147.807.299,08 € 6 17 9 febbraio 2010 20 22 24 40 51 80 60 82 139.022.314,60 € 7 46 17 aprile 2018 12 23 39 54 72 73 53 75 130.195.242,12 € 8 128 23 ottobre 2008 7 20 21 74 75 81 33 10 100.756.197,30 € 9 60 19 maggio 2012 1 23 27 33 37 85 56 16 94.800.000 € 10 24 25 febbraio 2017 11 17 40 69 84 85 82 62 93.720.843,46 € 11 91 1 agosto 2017 1 8 28 54 82 90 5 25 77.735.412,31 € 12 60 19 maggio 2007 7 8 13 17 38 43 6 59 71.439.610,83 € 13 12 28 gennaio 2020 16 21 33 50 57 89 52 26 67.218.272,10 € 14 112 17 settembre 2019 9 18 26 43 60 79 57 35 66.369.584,83 € 15 114 22 settembre 2011 4 6 27 37 45 58 84 1 65.038.202,47 €

Vincere insomma, non sarà di certo semplice, lo abbiamo già ampiamente considerato, ma arrivarci, le varie tappe del gioco, la scoperta del bottino conquistato, deve essere senza dubbio qualcosa di magico e meraviglioso da vivere. Gli italiani, oggi, ripongono nel gioco la speranza. Un futuro diverso, sereno, senza alcuna preoccupazione di natura economica, la tranquillità, l’equilibrio insomma. In parole povere, il sogno.