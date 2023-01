Pellet, arriva la macchina per produrlo in casa: ecco perché il risparmio è garantito

Pellet, arriva la nuova macchina per produrlo da solo in casa. Vediamo nel dettaglio quanto costa, e perché conviene.

Sono tanti i bonus che il governo ha deciso di prorogare con la nuova legge di bilancio. Tra questi, vi sono ad esempio tutti gli incentivi statali destinati a supportare il consumo di gas delle famiglie. I folli rialzi del prezzo dell’energia degli ultimi due anni, hanno trasformato la bolletta in un vero e proprio incubo per gli italiani.

Con i prezzi che in molti casi sono più che raddoppiati, il consumo elettrico è diventato un costo in grado di minare la sopravvivenza economica dei nuclei familiari più in difficoltà. Per questo è stato deciso di prorogare anche il bonus pellet. Si tratta di un rimborso economici, che oltretutto è immediato nell’erogazione dopo l’accettazione della domanda, che consente di vedersi ripagata dallo stato il 65 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto di pellet. Nello specifico, l’Iva su questo prodotto, viene ridotta del dieci per cento. Il problema è che l’esigenza di utilizzare il pellet per ragioni economiche, è molto recente.

Pellet, ecco quanto costa al momento sul mercato

Tante famiglie non erano per nulla attrezzate e adesso si ritrovano con degli impianti obsoleti, che vanno in primo luogo sostituti. Questa è una spesa importante, che poi con l’acquisto dei sacchi di pellet, può diventare ancora più difficile da sostenere. Anche perché non bisogna dimenticare che anche il suo prezzo continua a salire dallo scorso anno. Al momento il suo costo, per un sacco da 15 chilogrammi, sta tra i 12 e i 15 euro, a seconda del luogo in cui lo si acquista.

Ma tutta questa situazione d’emergenza, ha portato alla ribalta una macchina che potrebbe fare la differenza in termini economici, per chi utilizza questo prodotto per riscaldarsi. Stiamo parlando della macchina per fare pellet in casa. È conosciuta anche con il nome di pellettatrice.

Come funziona la pellettatrice, e quanto spazio occupa in casa

Si tratta oltretutto di un dispositivo che non occupa uno spazio eccessivo all’interno delle abitazioni. Una macchina per fare pellet ha però un peso considerevole, superiore ai cento chili, e può essere conservata soltanto in luoghi all’aperto. Una soluzione dunque difficile per chi non ha uno spazio esterno abbastanza grande per contenerlo.

Esistono anche diversi tipi di motori con cui può funzionare, e in generale si inseriscono al suo interno materiali come la segatura e le biomasse. la sua funzione è quella di compattare il materiale che viene inserito al suo interno, trasformandolo così in pellet che può essere utilizzato come combustibile. È importante però che all’interno di questa macchina, si inseriscono sempre materiali che non risultano trattati e che non hanno altri collanti.

Pellet, bisogna stare attenti a quale materiali inserire e in che quantità: il motivo

Questo significa che non si può inserire al suo interno il pezzo di un mobile, anche se è fatto di legno, e si potrebbe supporre il contrario. E anche nel caso della legna, questa può essere inserita soltanto se prima è stata sottoposta a un processo di essiccazione. Non farlo significa che dalla pelletrattrice uscirà un pellet molto umido e di scarsissima qualità. Ma bisogna anche ricordare che una delle caratteristiche principali di questa macchina, è che è in grado di trasformare in pellet anche materiali molto diversi dal legno. Tra questi vi possono essere fieno, paglia e anche gli scarti del mais o del riso.

Bisogna però in questo caso tagliare il materiale che si è scelto, e inserirlo in piccola quantità affinché la macchina sia davvero in grado di compattarlo. Per questo, anche quando si tratta del legno, è sempre consigliabile trasformarlo in segatura, e solo dopo inserirlo nella macchina. Il consumo energetico non sarà forse bassissimo come in molti si aspettano, ma consente comunque di restare al di sotto i costi attuali degli altri combustibili disponibili sul mercato.

Quanto costa davvero la macchina per produrre il pellet in casa?

Ma quanto costa esattamente una macchina per fare pellet in casa? Le cifre naturalmente, variano in base al modello scelto. Possiamo dire che comprare questo dispositivo ha un costo che, a seconda delle esigenze anche di budget, può essere compreso tra i duemila e i seimila euro.