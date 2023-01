Intesa Sanpaolo regala il futuro: posizioni aperte e invio della candidatura

Apriamo il sipario sulle posizioni aperte di Intesa Sanpaolo, la banca da più di 20 milioni di clienti in Italia e all’estero e 95.554 dipendenti.

Chi ha detto che in Italia le offerte di lavoro mancano? Le occasioni ci sono, basta sapere dove cercare e avere il giusto curriculum.

Per trovare lavoro occorrono determinazione, intraprendenza, capacità di adattamento e un curriculum valido. Chi assume cerca professionalità, preparazione, serietà e un titolo di studio idoneo al ruolo che si intende ricoprire. Chi si candida deve dimostrare di essere adatto all’occupazione presentando un CV completo e dettagliato e riuscendo, poi, a sostenere un colloquio conoscitivo di qualità. Per compiere quella che può sembrare un’impresa è bene approfondire la conoscenza dell’azienda a cui si inoltra la propria candidatura.

Intesa Sanpaolo, ad esempio, è una banca di eccellenza volta al sostegno dell’economia reale. È leader in Italia nei servizi alle famiglie e alle imprese, è in continua evoluzione e punta a diventare un’impresa di ancora maggior successo. La mission parla di sostenibilità delle azioni, cura dei clienti, valore per la comunità e sostegno alle giovani generazioni. Il candidato ideale, dunque, dovrà amare le sfide, puntare in alto, essere determinato e professionalmente preparato.

Intesa Sanpaolo, le figure ricercate

Nella sezione del portale web della banca dedicata alle assunzioni, i possibili candidati potranno conoscere le posizioni aperte, la sede di lavoro, la tipologia di contratto offerto, le principali attività del ruolo da ricoprire e i requisiti richiesti. Chi, per esempio, vorrà candidarsi come Project Manager Officer & Scrum Master IT dovrà avere quattro anni di esperienza in settore analogo, conoscenza del contesto IT, Laurea in materie scientifiche, padronanza delle tecniche Agili e di Project management, capacità di negoziazione e problem solving, conoscenza di Office e della lingua inglese (livello B2 minimo).

L’IT Solution Architect dovrà, invece, avere una Laurea in Informatica o Ingegneria Informatica, ottima conoscenza della lingua inglese, conoscenza del linguaggio Go, Python, Docker, Kafka, esperienza in progettazione architetture e capacità di sviluppare servizi api RESTful. Insomma, ad ogni posizione corrisponderanno requisiti da approfondire. Tra le figure ricercate citiamo il Digital Accelerator, il Gestore di aziende retail, il Gestore di imprese senior, il Senior Specialist Credit Risk Models e tante altre.

Come inviare la candidatura

Nella pagina di visione della posizione aperta con le caratteristiche dell’offerta di lavoro è presente la dicitura “Candidati ora”. Cliccandoci sopra ci si potrà registrare per creare un account oppure si potranno inserire le credenziali già create in precedenza. Una volta entrati con l’account si potrà inviare il curriculum e la candidatura all’offerta di lavoro in linea con il proprio profilo lavorativo.