Ozempic sparito, allarme fra i diabetici: la ragione è incredibile

Il farmaco contro il diabete di tipo 2, Ozempic, spopola fra chi vuole solo dimagrire. E chi ne ha realmente bisogno rischia grosso.

Già lo scorso autunno, il nome di Ozempic, farmaco piuttosto noto per chi combatte il diabete di Tipo 2, era improvvisamente comparso sotto i riflettori.

A ottobre per la precisione, quando da oltre Atlantico è giunta dalle nostre parti la fama di tale farmaco. Ritenuto dalla stampa americana, la cosiddetta “droga di Hollywood”. Espressione utilizzata, a suo tempo, dal Wall Street Journal in riferimento ai dubbi effetti benefici di Ozempic, tuttavia estremamente popolare fra le star intenzionate a perdere peso. In effetti, era questa l’idea di fondo che aveva portato in poco tempo all’ascesa del farmaco e, dopo poche settimane, alla sua quasi totale irreperibilità. Omzempic, infatti, nasce e viene approvato per altre ragioni. Il contrasto del diabete appunto, con funzione di controllore dei livelli di zucchero nel sangue e con un principio attivo, la semaglutide, che è in effetti funzionale al contrasto dell’obesità.

Una caratteristica sufficiente, alle élite di Hollywood, per cominciare la ricerca affannata alle iniezioni del medicinale. E, visti i tempi, per lanciare un trend, in modo consequenziale alla comunicazione che se ne è fatta. Basti pensare che buona parte dell’improvvisa popolarità di Ozempic si deve a TikTok e agli altri social che hanno aiutato gli utilizzatori vip a diffonderne i presunti risultati. L’equazione, a questo punto, non è difficile: la prospettiva di un dimagrimento lampo, sommata al lancio “promozionale” di grandi star, ed ecco che le scorte del farmaco hanno iniziato a scarseggiare. Mettendo in difficoltà estrema coloro che di diabete ne soffrono sul serio.

Ozempic scomparso dalle farmacie: la folle corsa danneggia i diabetici

Una corsa folle quanto deleteria. La prospettiva del dimagrimento rapido ha portato gli Stati Uniti a una carenza mai vista del farmaco contro il diabete mellito di tipo 2. Una situazione che sta provocando quindi un danno evidente ed estremamente pericoloso (Ozempic è praticamente vitale perché contribuisce a mantenere il giusto livello di zuccheri nei diabetici). A fronte di un’efficacia sul dimagrimento non esattamente supportata da parere scientifico concorde. Senza contare che, trattandosi di un farmaco a tutti gli effetti, l’assunzione arbitraria sia decisamente sconsigliabile vista la possibilità di controindicazioni per la salute del nostro organismo. Al di là di questo (e già non è poco), la folle corsa all’acquisto sta mettendo a rischio la salute di chi ha realmente bisogno di Ozempic.

Gli stessi medici hanno iniziato a predicare calma. Il medicinale, infatti, al netto del suo contributo contro l’obesità non è stato pensato per pazienti non affetti da diabete di tipo 2. O, appunto, senza problematiche di serio sovrappeso). E la “sponsorizzazione” da parte dei vip ha generato una caccia al farmaco tanto repentina da bruciare sul tempo il regolare acquisto (a cadenza fissata) da parte dei diabetici che lo utilizzano come cura assegnata medicalmente. La “pubblicità” ha fatto leva sulla semaglutide, il cui effetto permette di abbassare la glicemia agendo sui sensi di fame e sazietà. Come sempre, in questi casi, il trend si è diffuso maggiormente fra le persone più abbienti. Secondo l’attrice Jameela Jamil, c’è chi comprerebbe il farmaco (senza alcuna prescrizione) per oltre 1.000 dollari. In barba a chi è destinato, suo malgrado, ad affiancare tale spesa a quelle ordinarie per ragioni di salute.