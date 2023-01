Bonifico, attenti alla causale: se sbagli paghi, cosa scrivere per non rischiare

Ogniqualvolta fate un bonifico prestate la massima attenzione alla causale. Ecco cosa scrivere onde evitare di incorrere in inutili rischi.

Quando fate un bonifico prestate molta attenzione alla causale. In caso contrario, infatti, si rischia di finire sotto la lente di ingrandimento dell’Agenzia delle Entrate. Ma cosa è opportuno scrivere? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Cibo, bollette, abbigliamento, caffè al bar e chi più ne ha più ne metta. Sono innumerevoli i prodotti e servizi di nostro interesse che, per essere acquistati, necessitano di una contropartita di carattere economico. Non stupisce pertanto il fatto che proprio i soldi finiscano spesso al centro dell’attenzione.

A tal proposito si invita a prestare la massima attenzione alla causale ogniqualvolta si esegua un bonifico bancario. Questo al fine di evitare di incorrere in spiacevoli inconvenienti. Ma cosa scrivere? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Bonifico, attenti alla causale, cosa scrivere per non incorrere in rischi: tutto quello che c’è da sapere

Abbiamo già visto come sia importante prestare la massima attenzione quando si esegue un bonifico bancario in quanto c’è un limite che proprio non si può superare. Sempre in tale ambito, inoltre, si invita a stare attenti alla causale, in quanto in caso contrario si rischia di finire sotto la lente di ingrandimento del Fisco. Ma cosa scrivere al fine di evitare di incorrere in spiacevoli inconvenienti?

Ebbene, nel caso in cui si esegua un bonifico a favore di figli, amici e parenti, ad esempio, è bene usare una delle seguenti causali. Ovvero: “regalo soldi a favore di mio figlio”, oppure “regalie“ o “donazione“. In alternativa si può scrivere anche “contributo a mio figlio per l’acquisto di …“. Il tutto avendo l’accortezza di specificare nome e cognome del destinatario oltre che l’oggetto dell’acquisto.

Se, invece, si effettua un giroconto, ovvero un bonifico tra conti intestati alla medesima persona, si consiglia ad esempio di scrivere: giroconto per pagamento bollette; oppure giroconto per pagamento mutuo o affitto e così via. Nel caso in cui, invece, si esegua un bonifico per effettuare degli acquisti online, allora è necessario indicare tutti i dati inerenti il destinatario del bonifico e come causale una dicitura del tipo “spesa per acquisto online“.

Bonifico, attenti alla causale, cosa scrivere per le spese di ristrutturazione della casa

Coloro che desiderano beneficiare della detrazione al 50% per la ristrutturazione della casa devono necessariamente effettuare i pagamenti con degli strumenti tracciabili. Tra questi si annovera anche il bonifico su cui deve essere inserita, a titolo di esempio, la seguente causale:

“Bonifico lavori edilizi con detrazione art. 16-bis dpr 917-86. Pagamento fattura (numero fattura) a favore di (impresa e Partita Iva), beneficiario della detrazione (nome, cognome e codice fiscale)“. Questo vale anche nel caso in cui si desideri beneficiare del bonus mobili.

Anche nel caso in cui si desideri beneficiare del Superbonus è importante prestare attenzione alla causale. Quest’ultima deve indicare “Bonifico per detrazione fiscale per risparmio energetico Legge 77/202 ecobonus 110% e successive modifiche”, oltre al codice fiscale del soggetto detraente, partita Iva del destinatario del bonifico e il numero e la data della fattura.

A prescindere dalla ragione per cui si effettui un pagamento, quindi, il consiglio è sempre quello di specificare la causale, che permette di giustificare il motivo per cui si decide di effettuare un trasferimento di denaro. In questo modo è possibile evitare di avere problemi con il Fisco.