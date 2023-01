Né bancomat né contanti: la pratica alternativa esiste davvero!

Bancomat e contanti non sono l’unico modo per pagare un acquisto. Una soluzione alternativa esiste e rappresenta una straordinaria rivoluzione.

I pagamenti digitali si stanno evolvendo semplificando la vita ai consumatori. Non serviranno né bancomat né contanti per fare acquisti.

I contanti sono stati messi da parte dalle carte di credito e di debito nonché dalle prepagate – anche se tra mille polemiche. Ben presto anche i bancomat verranno scansati a favore di metodi di pagamento più pratici. Nuovi adattamenti per gli italiani, dunque, che si dividono in due tipologie. I cittadini che seguono i cambiamenti felici di fare passi in avanti dal punto di vista tecnologico e coloro che rimangono saldamente ancorati alle abitudini e non intendono rinunciare al contante, tanto meno alla carta di credito. Eppure la svolta sta già accadendo e nessuno può fermarla. Il progresso avanza e oltre a Bancomat, PostePay, Mastercard, Visa, Maestro (i circuiti più utilizzati) si affaccia nelle nostre vite un ulteriore metodo di pagamento più evoluto.

Bancomat e contanti, solo un ricordo

Per avere contanti nel portafoglio occorre prelevare allo sportello. L’azione richiede, dunque, una perdita di tempo. L’uso della carta è più pratico ma può essere dimenticata a casa oppure persa o peggio ancora clonata o rubata. E se ci fosse un metodo alternativo che risolve questi problemi – almeno parte di essi?. Ebbene la soluzione c’è e consente di pagare tramite smartphone oppure orologio.

Aumentano sempre più i servizi di pagamento elettronico, infatti, che permettono di collegare la carta con un’app sul cellulare. Al momento del pagamento basterà aprire l’app, passare lo smartphone sul lettore e il gioco sarà compiuto. I modelli di applicazione più evoluti, poi, si possono scaricare sugli smartwatch per pagare con l’orologio. Non è fantascienza, è realtà. Una realtà che secondo alcuni porterà a spendere più del necessario.

Chi consente il pagamento evoluto

Le principali compagnie telefoniche non si sono tirate indietro alle novità e hanno creato app apposite per consentire il collegamento tra device e carta di pagamento. Citiamo Apple Pay, SamsungPay, Google Wallet. Il funzionamento dei servizi è simile, facile e consente di fare acquisti in ogni negozio. La procedura di collegamento è pratica e in pochi click si potrà avviare la connessione.

Per quanto riguarda gli smartwatch ne citiamo alcuni compatibili con i pagamenti Google Pay o NFC. Samsung Galaxy Watch 4, OPPO Watch, TicWatch C2 PLUS, Fossil Gen 6 e TicWatch E3.