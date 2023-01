Spopola la giacca di Messina Denaro, perché? La sottile linea tra giusto e sbagliato

Alla ricerca dell’imitazione della giacca di Messina Denaro indossata durante l’arresto. Ecco un quadro di una società che non avremmo mai voluto dipingere.

Le immagini dell’arresto del boss mafioso si sono inculcate nella mente di tante persone non per il significato dell’evento ma per l’outfit indossato da Matteo Messina Denaro.

Una notizia attesa da trent’anni è finalmente arrivata ma l’attenzione si è già perduta. Il boss mafioso di Cosa Nostra noto per l’efferatezza dei suoi crimini verrà incriminato per la cattiveria con cui ha vissuto la sua vita. I Carabinieri del Ross hanno eseguito l’arresto nella giornata del 16 gennaio 2023 ponendo fine a tre decenni di latitanza. Matteo Messina Denaro si trovava presso una casa di cura.

Ha un cancro in stadio avanzato ma tutto questo fa da contorno ad un interesse “particolare” che stanno manifestando tante – forse troppe – persone. Parliamo dell’outfit del boss indossato proprio mentre scattavano le manette ai polsi. Dopo l’attenzione al patrimonio, ai legami familiari, ai reati commessi, si passa a chiedersi quanto costa la giacca di Messina Denaro. Non solo, sono partite le ricerche per l’acquisto sul web di prodotti simili per imitare il mafioso. Perché, ci chiediamo? Purtroppo una risposta che “salvi” gli imitatori non crediamo ci sia.

Alla ricerca della giacca di Messina Denaro

Quando è stato arrestato, il boss indossava un costoso orologio simbolo della sua vita di lusso e agi nonostante la latitanza e un cappotto abbinato a dei pantaloni e un cappellino che, sembrerebbe, abbiano cominciato a fare tendenza. Un commerciante campano, nello specifico, ha iniziato a proporre la vendita di capi di abbigliamento del tutto simili all’outfit visto più volte in tv (per poi pentirsi del gesto in un secondo momento).

Lo ha definito “stile Matteo Messina Denaro”, e cosa c’è da vantarsi? Francesco Emilio Borrelli – membro della Camera dei Deputati – ha immediatamente espresso il proprio disprezzo verso qualsiasi forma di emulazione del capo mafioso. Un uomo che ha causata la morte di centinaia di persone, che ha sciolto nell’acido un bambino, come può essere una persona da imitare? È inquietante il solo pensare che ci siano soggetti che propongono o pensano di aggiungere al proprio guardaroba un capo perché simile a quello di chi ha le mani sporche di sangue e nessun rimorso. Si pone una questione psicologia di fondo che andrebbe esplorata attentamente per capire cosa passi nella mente di questi esseri umani.

Perché? La risposta manca

Borrelli parla di mancanza di rispetto alle vittime di mafia e alle loro famiglie. Non si vede la vergogna ma la tendenza, è assurdo e incomprensibile. Quadro di una società che ha qualcosa di errato se non si riesce banalmente a distinguere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato. Se no si riesce a capire quando è il momento di fermarsi, ragionare e pensare alle conseguenze delle proprie azioni. Fare qualche soldo può valere infangare la memoria delle vittime di mafia? Stessa cosa per chi cerca questa giacca di montone di Matteo Messina Denaro sul web. Disposti a spendere 120 euro – il commerciante campano parlava di super prezzo a 59,99 euro – per quale gratificazione?

Ci rassicura il fatto che le critiche sono piovute a valanga e che la maggior parte delle persone si dissoci da comportamenti di questo genere. Un po’ di speranza c’è ancora a questo mondo e magari, con il tempo, il buon senso e l’empatia riusciranno a diffondersi come un vaccino per la malattia.