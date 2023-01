Tra gli artisti più amati e seguiti del panorama musicale italiano, a quanto ammonta il patrimonio di Gigi D’Alessio? Cifre da capogiro.

Gigi D’Alessio è senz’ombra di dubbio uno dei cantanti italiani più famosi. Non crea stupore, pertanto, il fatto che siano in molti a voler sapere qualcosa in più su di lui, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Fin da piccolo appassionato di musica, Gigi D’Alessio è riuscito a fare della sua passione un lavoro. Una carriera ricca di soddisfazioni, quella del noto cantante, artefice di numerosi brani di successo come ad esempio Non mollare mai e Tu che ne sai.

Non stupisce, pertanto, che in tanti vogliano sapere qualcosa in più su di lui, come ad esempio a quanto ammontino i suoi compensi e il patrimonio accumulato nel corso della sua lunga carriera. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Gigi D’Alessio guadagni folli e debiti: le informazioni disponibili

Gigi D’Alessio è finito qualche tempo fa al centro dell’attenzione per via di alcuni debiti. Entrando nei dettagli, avrebbe accumulato diversi debiti con lo Stato, ma anche banche e alcuni privati. Tra questi anche Valeria Marini a cui il cantante, come riportato su Money, deve restituire 200 mila euro in rate da 500 euro al mese per via di un prestito chiesto qualche anno addietro.

Sempre lo stesso artista, parlando ai propri fan qualche tempo fa ha ammesso di aver accumulato debiti tali da dover impiegare dai 10 ai 15 anni per ripagarli. Come riportato sempre da Money, al 2019 il valore dei suoi debiti era stimato a circa 25 milioni di euro. Nonostante la carriera all’insegna del successo, quindi, ci vorrà un po’ di tempo prima di riuscire a ripianare la situazione finanziaria.

Gigi D’Alessio guadagni folli, il patrimonio è da capogiro: le cifre

Ma a quanto ammontano i suoi compensi? Ebbene, come spesso accade quando si tratta di artisti particolarmente noti e apprezzati del mondo della musica, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza il patrimonio e i guadagni di Gigi D’Alessio. A tal proposito nel 2017 si ricorda che l’artista è finito al centro delle critiche per un presunto compenso da urlo. Lo stesso D’Alessio, intervenuto dal palco di Pratola Serra, in Irpinia, aveva così commentato:

“Si è letto in questi giorni 80mila euro, cachet d’oro per Gigi d’Alessio. Non è assolutamente vero. Vi faccio subito due conti. Innanzitutto il Comune non ha tirato fuori un euro. Di questi 80mila euro, 16mila euro vanno allo Stato, all’Iva. Questi soldi sono stati offerti da 42 sponsor. E quando voi vedete un palco, la sicurezza, i musicisti, i fonici, i camion, i furgoni, gli alberghi, l’Enpals, la Siae, tutti questi soldi stanno sempre in quei famosi 80mila euro. Quindi ricordatevi che qua stiamo sempre uno a cantà e 400 a mangià“.

Nel corso della sua carriera, inoltre, si è aggiudicato sia certificazioni d’oro che di platino. A tal proposito, sempre come riportato da Money, in genere, per ogni cd in copia fisica venduto un cantante riceve tra 1.17 e 1.60 euro. Per ogni canzone scaricata, invece, dovrebbe percepire tra gli 11 e i 16 centesimi. In qualità di giudice del programma The Voice Senior, invece, in base ad alcune indiscrezioni che circolano in rete, sembra che Gigi D’Alessio porti a casa dai 10 mila ai 15 mila euro a puntata.

Come già detto, comunque, sia per quanto riguarda i guadagni che i debiti si tratta solamente di indiscrezioni e stime. Non sono disponibili, infatti, informazioni certe in merito, così come non sono mai giunte conferme da parte del diretto interessato.