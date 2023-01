Bambini e bambine, i nomi più scelti per i nuovi nati in Italia: c’è anche il tuo?

Quali sono i nomi più utilizzati per i bambini e le bambine nati in Italia? Ecco quelli più apprezzati dai genitori nel corso degli ultimi anni.

Tra le scelte più importanti che i genitori devono compiere si annovera senz’ombra di dubbio quella inerente il nome del proprio figlio. Ma quali sono i nomi più amati e utilizzati in Italia nel corso degli ultimi anni? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

17ContocorrenteOnlineDiventare genitori si rivela essere, senz’ombra di dubbio, l’esperienza più bella ed emozionante della vita. Allo stesso tempo, come già visto, bisogna fare i conti con alcuni aspetti di carattere pratico, come ad esempio i costi da sostenere per crescere e mantenere un figlio.

Ma non solo, tra i compiti più importanti che i genitori devono compiere si annovera quella inerente il nome del proprio figlio. Ma quali sono i nomi più amati e utilizzati nel nostro Paese nel corso degli ultimi anni? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Bambini e bambine, i nomi più scelti per i nuovi nati in Italia: tutto quello che c’è da sapere

Scegliere il nome del bambino o della bambina che sta per nascere è indubbiamente molto importante. Anche perché, come ben sappiamo, lo accompagnerà nel corso di tutta la sua vita. Tanti e diversi sono i nomi tra cui poter scegliere, con alcuni che vengono più utilizzati rispetto ad altri.

Ma di quali si tratta? Ebbene, a fornire una risposta in merito ci pensa l’Istat che ha reso noto la classifica dei nomi femminili e maschili più scelti dai genitori nel corso del 2021. Ma di quali si tratta?

Ebbene, soffermandosi sui nomi per bambini, i dieci più utilizzati sono stati i seguenti: Leonardo, Alessandro, Tommaso, Francesco, Lorenzo, Edoardo, Mattia, Riccardo, Gabriele e Andrea.

Per quanto riguarda le bambine, invece, i dieci nomi più scelti sono stati i seguenti: Sofia, Aurora, Giulia, Ginevra, Beatrice, Alice, Vittoria, Emma, Ludovica e Matilde.

Sono questi, quindi, i nomi più utilizzati dai genitori per i nuovi nati nel nostro Paese. Per chi desidera ottenere maggiori informazioni anche in merito agli altri nomi, inoltre, interesserà sapere che sul sito dell’Istat è possibile utilizzare un servizio davvero molto utile, ovvero il contatore dei nomi per anno di nascita.

Non bisogna fare altro che inserire un nome e selezionare maschio o femmine, per poi veder comparire nel giro di pochi secondi la serie storica del numero di bimbi nati con quel nome a partire dal 1999 fino ad arrivare al 2021.