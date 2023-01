Vi presentiamo la razza di cane più intelligente al mondo

Scopriamo qual è la razza di cane più intelligente al mondo. Lo studio ha coinvolto migliaia di esemplari ma uno solo è il vincitore.

I cani sono intelligenti, non vi è dubbio, ma proprio come gli uomini alcuni sono più acuti di altri.

Un gruppo di ricercatori dell’Università di Helsinki ha voluto determinare quale fosse la razza di cane più intelligente al mondo. Ha selezionato un migliaia di esemplari e li ha sottoposti a dei test di abilità per scoprire quale amico a quattro zampe risultasse più brillante. Per i padroni il proprio cane è, naturalmente, il più bello, il più adorabile e simpatico che ci sia ma tutto ciò a poco a che fare con la scienza. Quando un cucciolo entra in una casa diventa un membro della famiglia e gli occhi dell’amore impediscono di vederne i difetti. Si amano incondizionatamente (tanto che questo uomo giapponese è voluto diventare un cane) ma oggettivamente bisogna ammettere che alcune specie sono più intelligenti di altre. Tra cane lupo e bassotto, ad esempio, è chiaro chi sia più acuto. In linea generale, però, lo studio che oggi segnaliamo ha riportato come ogni razza sia caratterizzata da punti di forza e debolezza. Ma qual è quella con meno “fragilità”?

La razza di cane più intelligente al mondo è…

I ricercatori hanno monitorato abilità e caratteristiche di origine genetica dei nostri amici a quattro zampe arrivando a definire una classifica dalla razza meno a quella più intelligente. Soffermiamoci sulle prime tredici posizioni per scoprire qual è il cane la cui intelligenza – osiamo dire – potrebbe quasi essere superiore a quella di certe persone (in quanto a sensibilità e umanità non abbiamo dubbi che in alcuni animali sia superiore di tanti esseri umani).

Ebbene, al primo posto del podio troviamo i Belgian malinois, il pastore belga che spesso viene scelto come cane poliziotto. Nei test ha ottenuto un punteggio di 35 su 39 spiccando per arguzia, intraprendenza e abilità cognitive. Segue al secondo posto l’Australian Kelpie, un cane da pastore energico e forte, mentre sul terzo gradino del podio ci sono i Labrador Retriever.

Conosciamo le altre posizioni

Ad un passo dal podio i Border Collie seguiti dal Golden retriever e dagli Hovawart. Chiudono la classifica gli Spanish water, gli Shetland sheepdog, gli English cocker spaniel, gli Australian shepherd, i Mixed breed, i German shepherd e i Finnish lapphund. Interessante scoprire alcuni risultati dei test. Il Labrador retriever, ad esempio, sembrerebbe essere particolarmente abile a leggere i gesti umani ma non molto efficiente nel risolvere i problemi di spazio.

Il Belgian malinois, invece, ha addirittura sbaragliato la concorrenza nella maggior parte dei giochi mentre il cane pastore delle Shetland ha ottenuto punteggio quasi uguali in ogni test.