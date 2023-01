“Me contro Te” quanto guadagnano Luì e Sofì: patrimonio stellare

Coppia di Youtube molto amata dai bambini, ecco quanto guadagnano Luì e Sofì dei Me contro Te. Si tratta di cifre da capogiro.

Famosi per il loro canale Youtube, Luì e Sofì dei Me contro te sono riusciti in poco tempo a raggiungere il massimo della popolarità.

Approdati anche al cinema grazie al film La vendetta del Signor S, diretto da Gianluca Leuzzi, Sofia Scalia e Luigi Calagna sono molto amati soprattutto dai bambini. Visto il loro grande successo, quindi, non stupisce che siano in tanti ad essere curiosi di conoscere qualcosa in più su di loro, come ad esempio a quanto ammonti il loro patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi sono, la loro carriera e soprattutto quanto guadagnano.

Me contro te: chi sono, altezza, carriera

Nome: Sofia Scalia

Altezza: 165 cm

Peso: informazione non disponibile

Data di nascita: 14 maggio 1997

Luogo di nascita: Palermo

Nome: Luigi Calagna

Altezza: 180 cm

Peso: informazione non disponibile

Data di nascita: 6 dicembre 1992

Luogo di nascita: Palermo

Nati entrambi a Palermo, Luì e Sofì sono noti per essere la coppia di Youtube più amata dai bambini. I nomi all’anagrafe sono rispettivamente Sofia Scalia, nata il 14 maggio 1997 sotto il segno del Toro e Luigi Calagna, nato il 6 dicembre 1992 sotto il segno zodiacale del Sagittario. Amatissimi dai bambini, i due sono riusciti nel corso degli anni ad ottenere una grande popolarità grazie al canale Me contro Te. Hanno aperto il canale YouTube nel 2014, iniziando a fare video quasi per caso, con un filmato dedicato alla Maze Runner Challenge. Da allora ne è passato di tempo, riuscendo a far diventare la loro passione un vero e proprio lavoro.

Tanti, infatti sono gli iscritti al loro canale, con il loro video che sono sempre virali. Nel 2017 sono stati scelti come protagonisti di una serie televisiva su Disney Channel, intitolata “Like me“. Sempre per Disney Channel, inoltre, hanno condotto il programma “Best challenger“. Ma non solo, hanno anche pubblicato diverse canzoni su YouTube e dal 2016 hanno creato un canale parallelo a quello originario, dedicato solo ai loro brani musicali. Sono riusciti, inoltre, a mettere su un vero e proprio merchandising, con tanto di giocattoli, album di figurine, senza dimenticare poi la linea d’abbigliamento e i libri.

Tra quest’ultimi si annoverano: Divertiti con Luì e Sofì del 2018; Entra nel mondo di Luì e Sofì del 2019; Le fantafiabe di Luì e Sofì del 2019 e Sfida il Signor S con Luì e Sofì del 2020. Sempre nello stesso anno è uscito anche il loro primo CD, con la coppia che è anche approdata al cinema grazie al film La vendetta del Signor S, diretto da Gianluca Leuzzi. A partire dal 18 agosto 2021, inoltre, la coppia ritorna sul grande schermo con Me Contro Te Il Film – Il Mistero della Scuola Incantata, diretto sempre da Gianluca Leuzzi.

Me contro te: vita privata, fidanzati

Oltre ad essere una delle coppie più amate e seguite del web, Luì e Sofì dei Me contro te sono una coppia anche nella vita reale. A proposito della loro storia d’amore, in collegamento con lo studio di Verissimo lo scorso 26 dicembre, Sofia Scalia ha confessato: “Sono ben 8 anni che stiamo insieme. Lui all’inizio non mi convinceva molto… ci è voluto un po’ per capire che eravamo fatti l’uno per l’altro, che eravamo anime gemelle“. Sempre ai microfoni di Silvia Toffanin, inoltre, alla domanda se un giorno potrebbero convolare a nozze, sempre Sofì ha ammesso: “Il matrimonio? Un giorno si, mi piacerebbe tantissimo!“.

Me contro te: quanto guadagnano e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di personaggi molto noti, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Luì e Sofì dei Me contro Te. Dato il loro grande successo, comunque, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti. A tal proposito, ricordiamo, che il loro primo film “La Vendetta del Signor S“, ha incassato poco più di 9 milioni e mezzo di euro. Cifra indubbiamente da capogiro, a cui vanno sommati anche gli introiti derivanti dalla versione DVD.

Ma non solo, come si evince da Investire Oggi, la Me contro te Srl avrebbe guadagnato nel 2018 qualcosa come 2,85 milioni di euro, riuscendo a quintuplicare le entrate dell’anno precedente, pari a 513 mila euro. Se si pensa che nel corso dell’ultimo anno sono usciti nuovi prodotti, come le Uova di Pasqua, ma anche un altro libro e a breve un nuovo film, è facile immaginare che tali numeri siano destinati a crescere. Con i concerti, il loro patrimonio è ulteriormente lievitato.

Me contro te: Youtube e Instagram

Diventati famosi proprio grazie a Youtube, i Me contro Te vantano oltre 5 milioni di iscritti. Ma non solo, sono molto seguiti anche su Instagram, dove condividono varie foto e video con i loro tantissimi fan.