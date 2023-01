Jenna Ortega, quanto guadagna Mercoledì Addams della serie Netflix: è giovanissima!

Nota per ricoprire il ruolo di Mercoledì Addams nella nuova serie Netflix, quanto guadagna Jenna Ortega? Svelate le cifre che non ti aspetti.

Attrice statunitense, finita di recente al centro dell’attenzione per rivestire i panni di Mercoledì Addams nella nuova serie Netflix, sono in molti a voler sapere qualcosa in più su Jenna Ortega. In particolare sono in tanti a chiedersi a quanto ammontino i suoi compensi. Ecco le informazioni disponibili in merito.

Famosa per aver vestito i panni di Harley Diaz nella serie Harley in mezzo prima e di Mercoledì Addams nella serie Mercoledì, Jenna Ortega è senz’ombra di dubbio l’attrice del momento. Nonostante la giovane età, d’altronde, vanta già una bella carriera, ricca di soddisfazioni.

Non crea stupore, pertanto, il fatto che siano in molti a essere curiosi di conoscere qualcosa in più su di lei, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto a quanto ammontano i suoi guadagni.

Jenna Ortega: chi è, altezza, carriera

Nome: Jenna Marie Ortega

Altezza: 155 cm

Peso: informazione non disponibile

Data di nascita: 27 settembre 2002

Luogo di nascita:

Nata a Coachella Valley, in California, il 27 settembre 2022, Jenna Ortega è alta 155 cm ed è del segno zodiacale della Bilancia. Quarta di sei figli, ha manifestato fin dalla più tenera età un certo interesse per il mondo della recitazione. A 8 anni, grazie anche al supporto della madre, ha iniziato a svolgere le prime audizioni.

Nel 2012 fa la sua prima apparizione in due serie televisive, ovvero Rob e CSI NY. L’anno seguente segna il suo debutto sul grande schermo, grazie ad Iron Man 3 dove veste i panni della figlia del vicepresidente. Ha quindi iniziato a recitare presso diverse serie televisive. In particolare dal 2016 al 2018 è la protagonista della sitcom di Disney Channel Harley in mezzo.

Ha partecipato a diverse pellicole come Scream, mentre nel 2022 è finita al centro dell’attenzione per essere Mercoledì Addams nella serie Netflix. Oltre all’attività da attrice, Jenna Ortega ha anche scritto un libro, dal titolo It’s All Love.

Jenna Ortega: vita privata, fidanzato, ex, figli

Particolarmente riservata, della vita privata di Jenna Ortega si sa davvero ben poco. In passato sono trapelate indiscrezioni in merito ad una presunta relazione con Asher Angel. L’attrice non ha però mai confermato tali voci. Al momento la protagonista di Mercoledì sembra sia single.

Jenna Ortega: quanto guadagna e patrimonio

Come sovente accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non sono disponibili informazioni certe in merito ai guadagni di Jenna Ortega. Data la sua carriera, comunque, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non indifferenti.

In particolare, stando ad alcune indiscrezioni che circolano in rete, sembra che porti a casa più di 300 mila dollari all’anno. Per quanto riguarda il patrimonio, invece, alcuni siti hanno stimato che al 2022 vantasse circa tre milioni di dollari. Secondo altri siti, come thenewspocket.com, invece, a novembre 2022 si stima un patrimonio di circa quattro milioni di dollari.

La sua principale fonte di entrate, ovviamente, sono i film e le serie televisive. A questi bisogna poi aggiungere le varie sponsorizzazioni, ma anche pubblicità e promozioni. Come già detto, comunque, si tratta solamente di indiscrezioni e stime. Non sono disponibili informazioni certe in merito ai compensi di Jenna Ortega, così come non sono mai giunte conferme da parte della diretta interessata.

Jenna Ortega: Instagram

Tra le attrici più conosciute e apprezzate, Jenna Ortega è molto seguita anche sui social, in particolar modo su Instagram, dove vanta tantissimi follower.