Sanremo, cresce l’attesa e spunta il Fantacalcio degli artisti: quanto si vince?

Sanremo è Sanremo, questo è ben noto agli italiani. Di conseguenza tutto quello che riguarda la manifestazione canora, fa notizia.

Tutto fa brodo quando si tratta di Sanremo, qualsiasi notizia, fatto, scoop o semplice voce fa di certo presa sulla popolazione che ogni anno attende con ansia l’inizio della manifestazione canora italiana. L’attesa, insomma come sempre è di quelle che si toccano con mano, i fans dei vari artisti non vedono l’ora di vedere i propri beniamini all’opera. Proprio per stemperare l’ansia fino al prossimo febbraio ecco una notizia che tutti di certo apprezzeranno.

Sanremo, con l’arrivo dell’anno nuovo è ormai praticamente alle porte. Con l’ingresso del 2023, infatti, le attese degli italiani sarà tutto per la manifestazione canora in programma presso la storica sede del Teatro Ariston della città ligure dal 7 all’11 febbraio. La lista degli artisti che si contenderanno la palma del vincitore quest’anno è più che mai ricca, con numerosi ritorni e qualche gradita sorpresa per tutti gli appassionati della musica italiana.

Giorgia, Articolo 31, Elodie, Colapesce DiMartino, Ariete, Modà, Mara Sattei, Leo Gasmann, Mr Rain, I Cugini di Campagna, Marco Mengoni, Anna Oxa, Lazza, Tananai, Paola & Chiara, LDA, Madame, Gianluca Grignani, Rosa Chemical, Coma_Cose, Levante, Ultimo. La cosa ancor più sorprendente riguarda però quello che è successo dopo l’ufficializzazione degli artisti in gara da parte del direttore artistico e conduttore dell’evento, Amadeus.

La novità riguarda in fatti il la riproposizione di un gioco legato alla stessa manifestazione canora sulla scia del celebre Fantacalcio, realtà che ormai da decenni coinvolge milioni e milioni di appassionati del popolare sport. Le iscrizioni a quello che per l’occasione diventerà quindi “FantaSanremo”, sono state aperte lo scorso 27 dicembre. Il gioco consiste nella creazione per ogni partecipante di una squadra virtuale composta da cinque artisti in gara, con la scelta di un capitano. Il format ha subito registrato un enorme successo viste le adesioni in massa.

“Un risultato oltre ogni possibile aspettativa“, ha dichiarato uno dei gondatori Giacomo Piccinini. In sole tre ore sono state registrate oltre 50mila squadre al FantaSanremo, somma pari all’intera partecipazione dell’anno 2021. Il numero di squadre è destinato ovviamente a salire considerata anche la pubblicità che i singoli artisti di fatto stanno producendo attraverso le proprie pagine social, interagendo con gli stessi fans.

Il capitale di partenza è composto da 100 Baudi, moneta di scambio chiaramente intitolata allo storico conduttore di Sanremo Pippo Baudo. Ogni artista in gara avrà una propria valutazione e i singoli concorrenti dovranno quindi comporre la propria squadra composta da 5 elementi attingendo al capitale iniziale. La scelta iniziale sarà dunque assolutamente decisiva.

Sanremo, parte l’attesa e spunta il Fantacalcio degli artisti: le singole valutazioni

Per quanto riguarda poi le valutazioni di partenza dei singoli artisti in gara c’è chiaramente molta differenza tra i vari artisti. In testa troviamo infatti Ultimo con 27 Baudi e Marco Mengoni con 26 Baudi. Seguono Giorgia con 25 Baudi ed Elodie con 24 Baudi. Tananai, Lazza, Madame e Paola & Chiara valgono 22 Baudi. A quota 21 troviamo I Cugini di Campagna, gli Articolo 31, Ariete, Lda e Mara Sattei. ‘Costano’ 20 Baudi Gianluca Grignani, Colapesce Dimartino, i Coma Cose e Levante. Seguono a 19 Baudi Mr. Rain e Rosa Chemical. Leo Gassmann e i Modà a 18 Baudi, Anna Oxa, Gianmaria e Shari a 17 Baudi. Chiudono la lista quattro artisti quotati 16 Baudi: Colla Zio, Olly, Sethu e Will.

Chiaramente una serie di bonus/malus legati alla stessa manifestazione determinerà infine un vincitore assoluto, o meglio una squadra vincitrice. In merito, poi allo stesso premio in palio dal sito ufficiale riportano quanto segue: “In palio la gloria. L’onore, la gloria, il rispetto, la possibilità di fregiarti di un titolo così prestigioso come quello di Campione del FantaSanremo. Per i cinici: niente. (Giochi gratis, che ti aspettavi?). Manifestazione di certo molto interessante che nelle prossime settimane farà non poco parlare di se.