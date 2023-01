Incredibile in Svizzera, quanto guadagna un impiegato: è il momento di scegliere

Famosa per gli stipendi più alti al mondo, la Svizzera spiazza tutti con lo stipendio medio di un impiegato. A quanto ammonta?

Da sempre meta affascinante per chi vuole triplicare lo stipendio che avrebbe in Italia, aumentano i frontalieri che vivono in Italia e lavorano in Svizzera, facendo quindi avanti e indietro ogni giorno. Conviene? Appena scoprirete lo stipendio medio di un impiegato, potreste rispondervi da soli.

Svizzera, organizzazione e stipendio medio

La Confederazione elvetica è da sempre l’obiettivo di chi abita al confine Italiano. Vi è persino chi si è spostato dal Centro o Sud Italia per avvicinarsi, così da vivere da frontaliere. Tutto questo per uno stipendio che può arrivare al triplo o quadruplo di quanto percepito in Italia per gli stessi impieghi.

La media degli stipendi cambia di cantone in cantone, la Svizzera è infatti uno Stato Federale. Abbiamo 26 cantoni in totale, i quali godono ciascuno di forte indipendenza, legislativa ed economica.

Indipendentemente dal cantone, gli stipendi rimangono molto alti rispetto a quelli a cui siamo abituati. A quanto ammonterebbe lo stipendio medio svizzero? Preparatevi, si parla di almeno 6.665 franchi lordi al mese. Dal momento che il franco ha un valore simile all’euro, si parla di una bella somma. Ovviamente gli stipendi aumentano nel caso di lavori specializzati e dirigenziali.

Quanto guadagna un impiegato in Svizzera?

Per un impiegato lo stipendio medio ammonta a 6.631 CHF, quindi non si discosta molto dallo stipendio medio generale. Ovviamente, tale somma permette di avere una bella vita agiata in Italia, non in Svizzera.

Quest’ultima infatti, oltre a pagare molto, costa anche molto, con uno stile di vita più caro al mondo, specie nei cantoni tedeschi. Volete qualche esempio? Partiamo dai pranzi e cene fuori casa: un pasto può costarvi tra i 70 CHP e i 100 CHF, quindi tra i 65 e 95 euro. La cifra aumenta a seconda del ristorante, che sia esso economico o più costoso. Preferisci cucinare a casa? La spesa non ti costerà meno di 50 franchi: l’acqua costa 3 franchi, le uova, 3,5, un pollo da 1kg arriva anche a 15 franchi.

Anche se dovessi riuscire a risparmiare sulla spesa, non potrai farlo sui costi di affitto. Si parla di monolocali che partono dai 1700 euro, immagina degli appartamenti più grandi. Quindi sì, 6.000 franchi sono molti in Italia ma in Svizzera hanno un peso diverso. Ecco perché è più conveniente essere un frontaliere.