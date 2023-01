Giovanna Civitillo, dall’Eredità a Sanremo: quanto guadagna la moglie di Amadeus

Ex ballerina, moglie di Amadeus e volto noto sia del piccolo schermo che sui social, ecco quanto guadagna Giovanna Civitillo.

Ballerina e showgirl italiana, nota per aver preso parte a vari programmi televisivi, Giovanna Civitillo è anche la moglie di Amadeus.

Conduttrice dell’edizione 2021 del PrimaFestival con Valeria Graci e Giovanni Vernia, sono in molti a chiedersi a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Giovanna Civitillo: chi è, altezza, carriera

Nome: Giovanna Civitillo

Altezza: 175 cm

Peso: 57 kg

Data di nascita: 9 settembre 1977

Luogo di nascita: Vico Equense (Napoli)

Nata a Vico Equense il 9 settembre 1977, Giovanna Civitillo è alta 175 cm, pesa 57 kg ed è del segno zodiacale della vergine. Moglie di Amadeus, fin da piccola ha mostrato di avere una grande passione per il mondo della danza. Nel 1994 si è diplomata presso il Teatro Bellini di Napoli, per poi muovere i primi passi nel piccolo schermo sia per trasmissioni targate Rai che Mediaset. Nota per l’ormai famosa “scossa” a L’Eredità, proprio questo programma le ha permesso di conoscere colui che è poi diventato suo marito. In seguito ha preso parte a vari programmi televisivi, sia in qualità di ospite fissa, che valletta oppure conduttrice.

Ma non solo, nel 2020 ha ricoperto il ruolo di inviata de La vita in diretta per seguire il Festival di Sanremo, mentre nel 2021 conduceva Primafestival, assieme a Valeria Graci e Giovanni Vernia. Una scelta che ha finito per destare qualche polemica, che Amadeus ha prontamente messo a tacere. Nel corso di un’intervista rilasciata ad Oggi, infatti, il conduttore ha spiegato: “Giovanna lavora in Rai dal 1996, l’ha voluta lo sponsor e a me è stato comunicato a cose fatte. Lei mi ha detto: se ti creo problemi, rinuncio. Ma perché avrebbe dovuto? Ci si stupisce della moglie quando non lo si fa per le amanti“.

Giovanna Civitillo: vita privata, marito, figlio

Particolarmente riservata, non si hanno notizie della vita privata di Giovanna Civitillo prima della sua relazione con Amadeus. I due si sono conosciuti durante l’esperienza a L’Eredità e da allora non si sono più lasciati. Dopo sei anni di fidanzamento sono convolati a nozze il 12 luglio 2009 e dalla loro storia d’amore è nato il figlio José Alberto. Nel 2019, inoltre, la coppia ha deciso di rinnovare le promesse nuziali in Chiesa.

Giovanna Civitillo: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si parla di volti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere quanto guadagni e a quanto ammonti il patrimonio di Giovanna Civitillo. Non sono mai trapelate, infatti, indiscrezioni inerenti il cachet della showgirl. Vista la sua lunga carriera sul piccolo schermo ed essendo sposata con uno dei conduttori più apprezzati della televisione, però, è facile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti.

Basta ricordare che, in base ad alcune rumors, sembra che solo ne 2017 Amadeus abbia guadagnato tra gli 800 e i 900 mila euro l’anno, per poi raggiungere l’anno seguente quota un milione di euro e ancora di più negli anni successivi. La coppia, inoltre, sembra che abiti in una casa in centro a Milano. Ma non solo, hanno anche una casa con giardino a Roma.

Giovanna Civitillo: Instagram

Come la maggior parte dei volti noti del mondo dello spettacolo, anche Giovanna Civitillo è molto attiva sui social, in particolar modo su Instagram, dove condivide spesso foto e video della propria vita privata e professionale con i suoi tantissimi follower. In realtà si tratta di un profilo di coppia, con lei e il marito.