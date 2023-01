Il settore più retribuito in Europa è questo, fino a 180K all’anno

Per chi vuole trovare lavoro oltre i confini italiani, con l’intenzione di guadagnare di più, conviene formarsi in questo settore, il più retribuito in Europa.

Vi è un settore in cui conviene formarsi sempre di più, allo scopo di fare carriera e raggiungere stipendi da favola. Per fare tutto ciò, è preferibile spostarsi dall’Italia, dove le retribuzioni sono notoriamente basse, rispetto al costo della vita e del caroprezzi sempre più in aumento. Molti italiani stanno prendendo questa via, lasciando il paese per fare fortuna altrove. In che settore conviene concentrarsi? Ve lo sveliamo.

Dove spostarsi e qual è il settore più retribuito in Europa?

Tutti sono concordi nel considerare il settore finanziario il più redditizio quando si parla di retribuzione. La media è di 80 mila euro all’anno, vale a dire 8 mila euro al mese, per chi svolge una professione di alto livello in ambito finanziario.

Ovviamente stiamo parlando di stime europee, in quanto in Italia le cifre si abbassanno. In Europa invece, gli stipendi vanno da 90 mila euro fino a 180 mila, una bella cifra insomma per chi riesce a fare carriera come responsabile finanziario per grandi istituti bancari e assicurativi.

Il settore finanziario prevede diverse professioni, ciascuna con la propria fascia di reddito. Tra i professionisti più ricercati e pagati troviamo l’analista di investimenti, broker, intermediario finanziario.

Quando si decide di lasciare il proprio paese, conviene quindi avere chiaro in mente due cose: i paesi con uno stile di vita migliore rispetto al nostro e il settore più ricercato e redditizio. Se si parte solo con un’idea chiara sulla prima, difficilmente si migliorerà la propria condizione economica. Ecco perché è consigliabile effettuare una ricerca preventiva anche sul secondo.

Andiamo in Germania, Francia, Svizzera, Regno Unito o dove più si desidera ma teniamo anche bene a mente che tipo di figura ricoprire e quale retribuzione aspettarsi.