Vinci un soggiorno con volo sulle Alpi con il Concorso Libretto Smart

Arriva il nuovo Concorso di Poste Italiane, che ti permette di vincere un soggiorno sulle Alpi tramite il tuo Libretto smart.

Se state per aprire un libretto risparmi smart, fate attenzione al nuovo concorso di Poste Italiane. In palio ci sono premi niente male, e che possono certamente essere utili in un periodo storico come quello che stiamo vivendo, fatto di prezzi in costante aumento.

Come funzionano i libretti postali e quali sono?

Nati come strumento sicuro per la gestione dei propri risparmi, stanno diventando anche utili per la partecipazione a concorsi a premi. I libretti sono offerti da Poste Italiane, come mezzo di protezione dei propri risparmi dall’inflazione sempre più alta. Si tratta di una sorta di salvadanaio tutelato dallo stesso Stato, quindi sicuro.

Poste Italiane mette a disposizione tre diverse soluzioni, in base alle esigenze dei risparmiatori: libretto smart, minorenni e ordinario. Il primo promette diversi vantaggi, tra i quali la gestione online dei risparmi, o tramite l’app apposita.

Il secondo è uno strumento pensato per i più piccoli, apribile dai genitori o un tutore del minore. A sua volta, questa tipologia si divide in tre distinte soluzioni, a seconda dell’età del minore. Infine, abbiamo il libretto ordinario pensato per le famiglie e per l’accreditamento della pensione.

In generale, nonostante l’inflazione, il libretto rimane uno strumento che continua a ricevere sottoscrizioni, grazie ai vantaggi e premi promessi. Chi ne è in possesso può infatti partecipare ai diversi concorsi promossi dalle Poste.

Come funziona il concorso Libretto Smart?

Il Concorso attivo al momento si chiama “Concorso In Volo con Libretto Smart”. In palio vi è un soggiorno più volo in elicottero sulle alpi.

Per poter partecipare è necessario aprire un Libretto Smart online dal 16 dicembre 2022 al 31 gennaio 2023. Una volta fatto, è necessario abilitarlo tramite l’applicazione. A questo punto, basta registrarsi al concorso tramite la seguente pagina.

Attenzione però: potranno partecipare solo coloro che aprono un libretto smart per la prima volta nelle date prima indicate. Coloro che risultano titolari o contitolare di un libretto smart prima della data del 16 dicembre 2022, non potranno partecipare.

L’estrazione avverrà entro il 28 febbraio 2023, con la presenza di un notaio che ne assicuri la validità. Che dire, se state pensando di aprire un Libretto Smart, tanto vale farlo entro il 31 gennaio, così da tentare la sorte e forse vincere un bel soggiorno tra le Alpi. Ricordiamo poi che ci saranno altri Concorsi di Poste Italiane a cui partecipare, per mettersi in gioco e ottenere uno dei premi a disposizione.