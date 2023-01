Una casa a 2 mila euro, la villetta a 7 mila: è tutto vero, e te la spediscono pure

Incredibile, Alibaba dà la possibilità di acquistare e farsi spedire una casa, tutto tramite un ordine online.

Siamo sempre più abituati ad acquistare online, usufruendo degli svariati e-commerce in circolazione. Vestiti, libri, prodotti vari, sta diventando tutto acquistabile online…persino le case! L’e-commerce asiatico Alibaba permette infatti di inserire nel carrello virtuale anche una vera e propria abitazione.

Diversi sono i modelli disponibili, in grado di rispondere alle esigenze, soprattutto economiche, di chi ne ha bisogno. Non resta che da capire come funzioni questa pratica e tutti i pro e contro collegati ad essa.

Quali sono le case più economiche acquistabili su Alibaba?

Come già detto, ci sono tanti modello disponibili tra cui scegliere. Consideriamo per primi quelli più economici, che con meno di 2.000 possono essere tuoi!

Il modello più economico è quello della casa prefabbricata, con una grandezza di circa 20 metri quadrati e un costo inferiore ai 2.000 euro. La pecca è che l’ambiente sarà ovviamente piccolo, con un’unica stanza in cui è presente anche il bagno. Niente paura però: essendo un progetto modulare, è possibile aggiungere ulteriori stanze.

Tra i modelli più acquistati troviamo la casa container, come questa, costruita con telaio zincato verniciato e qualità extra antiruggine. Si parla di una struttura con uno spessore di 2/3 mm, comunque in grado di garantire sicurezza, isolamento e resistenza persino ai terremoti fino a magnitudo 8.

Questi modelli vengono acquistati online e successivamente spediti a pezzi in qualsiasi zona del mondo. Una volta consegnate le varie sezioni della casa, questa andrà ovviamente montata.

Fornitori e team specializzati nella costruzione di una casa su Alibaba

Quelle di cui abbiamo parlato finora sono case piccoline ed economiche ma facendo una ricerca più approfondita sulla piattaforma, è possibile trovare di tutto. Inserendo le dimensioni desiderate, il prezzo che si è disposti a pagare e i servizi di cui si ha bisogno, si trovano davvero numerosi modelli tra cui scegliere.

Il principale fornitore di servizi è Laizhou Dingrong Steel Structure Co, società cinese di Laizhou, nella provincia di Shandong, che si occupa di sviluppare case modulari di ogni tipo, customizzate in base alle esigenze del cliente.

L’azienda mette a disposizione un team di professionisti in grado di seguirti dall’idea all’installazione vera e propria. Grazie al loro intervento è possibile ottenere case modulari da assemblare, costituite da due, tre e più camere da letto. Si parte da 800 euro per i modelli base, fino a più di 7.000 euro per vere e proprie villette. Insomma, se avete un’idea per una casa, tanto vale prendere in considerazione anche questa possibilità!