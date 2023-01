Nuova concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, sono in molti a chiedersi chi è e che lavoro svolga l’ex marito dell’attrice Nicole Murgia.

Finita di recente al centro dell’attenzione per essere una delle concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip, sono in molti a chiedersi chi sia e quale lavoro svolga l’ex marito dell’attrice italiana Nicole Murgia. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Anche quest’anno è in onda su Mediaset il Grande Fratello Vip, ormai giunto alla sua settima edizione. Al timone del reality è stato riconfermato il conduttore Alfonso Signorini. Al suo fianco Giulia Salemi che riveste il ruolo di esperta del mondo social e le due opinioniste, ovvero Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Molti e diversi sono i volti noti del mondo dello spettacolo che hanno deciso di mettersi in gioco entrando nella casa più spiata d’Italia. Tra questi si annovera proprio l’attrice italiana Nicole Murgia. Non stupisce pertanto il fatto che siano in molti a voler conoscere qualcosa in più su di lei, come ad esempio chi sia e quale lavoro svolga l’ex marito. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Nicole Murgia, chi è e che lavoro fa l’ex marito della concorrente del GF Vip 7: ecco di chi si tratta

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda sabato 17 dicembre 2022 si è assistito all’ingresso di una nuova concorrente, ovvero Nicole Murgia. Nota attrice italiana, sia del piccolo che del grande schermo, nella clip di presentazione ha dichiarato di essere: “una mamma di due figli, una mamma single e credo nell’amore vero e ci spero ancora“.

Ma chi è l’ex marito di Nicole Murgia? Ebbene, si tratta del calciatore Andrea Bertolacci, con cui è convolata a nozze nel 2015, dopo quattro anni di fidanzamento. Dalla loro storia d’amore sono nati due figli, Matias e Lucas. Nato a Roma l’11 gennaio del 1991, Andrea Bertolacci è svincolato a partire dallo scorso 21 novembre 2022. Proveniente dalle giovanili della Roma, è un centrocampista che nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Lecce, Genoa, Milan, Sampdoria, Fatih Karagümrük e Kayserispor.

Proprio nel corso della sua esperienza con la squadra turca del Kayserispor, così come si evince da alcune indiscrezioni che circolano in rete, come riportato su DonnaPop, il calciatore avrebbe percepito uno stipendio pari a circa 1.00.000 di euro l’anno. Si tratta comunque, è bene sottolineare, di rumors. Non è dato infatti sapere a quanto ammonti effettivamente lo stipendio dell’ex marito dell’attrice Nicole Murgia.