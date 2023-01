Pelè, quanto ha guadagnato e che fine farà l’eredità della leggenda del calcio

In seguito alla scomparsa della leggenda del calcio, sono in molti a chiedersi a chi andrà in eredità il patrimonio di Pelè.

Morto all’età di 82 anni, sono in molti a chiedersi a chi andrà in eredità il patrimonio di Edson Arantes do Nascimento, meglio conosciuto come Pelè. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Pelè si è spento lo scorso 29 dicembre 2022 all’età di 82 anni. Una notizia che ha sconvolto il mondo del calcio, e non solo, che piange la scomparsa dell’ex calciatore brasiliano. Una carriera all’insegna del successo, quella di Edson Arantes do Nascimento che ha vinto tre volte la Coppa del Mondo con il Brasile.

Un’eredità sportiva immensa, quella lasciata da Pelè, con il calciatore che ha segnato un’epoca, riuscendo ad entrare nei cuori sia di grandi che di piccini. Sono in molti a ricordarlo con affetto, rendendo omaggio alla sua meravigliosa carriera. Allo stesso tempo sono in molti a chiedersi a chi andrà in eredità il patrimonio del compianto mito del calcio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni in merito.

Pelè, che fine farà l’eredità della leggenda del calcio: i figli

Ricoverato all’Albert Einstein di San Paolo, in Brasile, da fine novembre, O Rei si è spento all’età di 82 anni, lasciando in eredità un ricco patrimonio sportivo ed economico. Ma a quanto ammonta e che fine farà l’eredità della leggenda del calcio? Ebbene, proprio quest’ultimo verrà suddiviso tra i suoi figli, ovvero Cristina, Jennifer Kelly e Edinho, nati dalla relazione con la sua prima moglie, Rosemeri Cholbi.

In seguito è convolato in seconde nozze con Assiria Seixas Lemos e la coppia ha avuto due gemelli, ovvero Joshua e Celeste. Pelè ha avuto anche un’altra figlia, Flávia Christina Kurtz Nascimento, nata dalla relazione con la giornalista Lenita Kurtz. La leggenda del calcio ha avuto anche una settima figlia, Sandra Machado, morta di cancro di cancro nel 2006.

Pelè, quanto ha guadagnato nel corso della sua carriera

Come sovente accade quando si tratta di volti noti del mondo dello sport, non è dato sapere a priori a quanto ammontino i guadagni della leggenda del calcio. Diverse le stime in merito al patrimonio di O Rei che, in base al sito specializzato Playersbio, avrebbe guadagnato nel corso della sua carriera 15 milioni di dollari.

Sei di questi milioni di dollari sarebbero stati garantiti dai NY Cosmos. Soldi a cui bisogna aggiungere circa 14 milioni di dollari frutto dei vari contratti di sponsorizzazione. Protagonista di diversi film e documentari, ha ottenuto importanti guadagni grazie alle sue autobiografie, mentre dal 2008 riceveva una pensione di circa mille euro al mese.

Sempre stando a quanto stimato da Playersbio, Pelè avrebbe lasciato un patrimonio pari a 115 milioni di dollari. Come già detto, comunque, si tratta solo di stime e non sono disponibili informazioni certe in merito al patrimonio della compianta leggenda del calcio.