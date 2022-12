Iliad, la nuova offerta fa impazzire i clienti: attenti, il tempo è limitato

Una nuova incredibile offerta targata Iliad prona a fa letteralmente impazzire i clienti del gestore francese, ormai leader del mercato.

Il mercato torna prepotente a tentare i clienti di tutto il paese con offerte davvero incredibili. Ci troviamo, oggi, di fronte a processi assolutamente nuovi, che seppure a scadenza offrono ai cittadini la possibilità di sottoscrivere offerte per la telefonia mobile davvero interessanti. Iliad, in questo senso è leader assoluto del mercato. La promozione attualmente protagonista è più che mai interessante e mai come in questo caso assolutamente imperdibile.

Una sorpresa per tutti gli utenti che vogliono passare a Iliad e che prima avevano tempo fino allo scorso 15 dicembre. Oggi, tutto è cambiato, oggi la realtà dei fatti impone una logica completamente diversa. L’estensione della stessa scadenza della promozione fino al prossimo 29 dicembre. Una notizia davvero interessante. La promozione è di quelle davvero imperdibili, una occasione unica ricca di concreti vantaggi per lo stesso cittadino.

Leader incontrastata del mercato, l’azienda francese nata dell 1990 fa del vantaggio offerto ai propri clienti una vera e propria missione. Le offerte che man mano arrivano dalla stessa azienda sono quasi sempre le migliori che il mercato riserva agli utenti. Sms, voce, internet, tutto insomma con la migliore qualità possibile. La scadenza prorogata dell’ultima offerta disponibile è un ottimo segnale per gli stessi utenti, oggi il vantaggio è reale.

Quando si parla di Iliad, chiaramente non si parla di una azienda con poca storia ed esperienza alle spalle, anzi. Parliamo di una realtà nata per l’appunto nel 1990 a Parigi e presente nel nostro paese da circa 5 anni. Una situazione insomma che ha visto la stessa azienda prendersi la scena commerciale in pochissimo tempi. I clienti, oggi, del gestore francese sono oggi nel nostro paese circa 9 milioni. Il dato più convincente è però un altro.

La quasi totalità degli attuali clienti Iliad si ritengono più che soddisfatti della propria offerta del servizio reso dall’azienda. Una dinamica insomma che appare come la migliore delle storie a lieto fine, per intenderci. Utenti alla ricerca dell’azienda perfetta e servizio talmente di qualità da trovare quasi spiazzati gli stessi cittadini, quasi increduli di fronte a un simile trattamento. Iliad insomma convince più che mai i propri clienti e c’è da giurarci non proverà mai a tradirli.

Iliad, la nuova offerta fa impazzire i clienti: cosa prevede la nuova offerta

Il servizio Iliad, oggi più che mai consente un trattamento assolutamente impeccabile per i clienti che scelgono di navigare al massimo con la connessione 4G. Copertura garantita al 99% e grande lavoro in vista del passaggio massiccio a 5G. Grande successo anche per quel che riguarda il settore della telefonia fissa, con il piano casa, da 19,99 euro che ha davvero convinto milioni e milioni di cittadini in tutto il paese.

Chiaramente al centro di tutto c’è sempre la versione mobile con l’offerta Flash 120 che offre 120 giga, minuti ed sms illimitati a soli 7,99€ mensili. Una offerta davvero incredibile che sta facendo strage di consensi in ogni parte del paese. L’offerta è più che mai convincente perchè combina un prezzo più che vantaggioso e la possibilità di usufruire di un servizio qualitativamente alto. Stiamo parlando, in assoluto, di una delle migliori offerte presenti sul mercato mobile se non la migliore.

Iliad insomma come sempre fa sul serio ed è pronta a portare dalla sua milioni e milioni di nuovi utenti, in nome di un vantaggio più che mai concreto per quel che riguara la qualità del servizio e chiaramente l’importo richiesto per l’offerta specifica. Leader assoluto del mercato, Iliad si propone come alternativa principe a qualsiasi altro gestore che oggi è presente sul mercato della telefonia mobile. Consapevolezza nei propri mezzi e possibilità di offrire livelli qualitativi davvero alti.