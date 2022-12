Ines Rau, chi è e cosa fa la fidanzata di Kylian Mbappé: in pochi lo sanno

Chi è e cosa fa nella vita Ines Rau, fidanzata del calciatore francese Kylian Mbappé? Ecco le informazioni disponibili.

Fidanzata del noto volto del mondo del calcio internazionale, Kylian Mbappé, sono in molti a chiedersi chi sia e quale lavoro svolga Ines Rau. Entriamo quindi nei dettagli per vedere tutto quello che c’è da sapere in merito e quali sono le informazioni disponibili.

Scarpa d’oro ai Mondiali del Qatar 2022, Kylian Mbappé è un calciatore, attaccante del Paris Saint-Germain e della nazionale francese. Considerato uno dei calciatori più forti a livello mondiale, proprio con la maglia della sua Nazionale, si è laureato campione del mondo nel 2018 e vice campione del mondo nel 2022. Ma non solo, ha anche vinto la Nations League 2020-2021.

Una carriera all’insegna del successo, quella del giovane sportivo, con molti che sono curiosi di conoscere qualcosa in più su di lui. In particolare sono in tanti, ad esempio, a chiedersi chi sia e quale lavoro svolga la fidanzata Ines Rau. Entriamo quindi nei dettagli per vedere tutto quello che c’è da sapere in merito e quali sono le informazioni disponibili.

Ines Rau, chi è e cosa fa la fidanzata di Kylian Mbappé: le informazioni disponibili

In base alle ultime notizie di gossip, sembra che il calciatore francese Kylian Mbappé sia sentimentalmente legato a Ines Rau. In realtà i due non hanno mai ufficializzato la loro relazione, ma le voci in merito ad una possibile storia si fanno sempre più insistenti. Ma chi è e cosa fa nella vita Ines Rau?

Ebbene, è una modella transgender di 32 anni. A tal proposito interesserà sapere che è stata la prima modella transgender a ottenere la cover di Playboy nel 2017. A tal proposito, come riportato dal settimanale Chi, la stessa Ines Rau aveva dichiarato: “È una salvezza poter dire la verità su di sé, che si tratti di parlare di genere, di sessualità, di qualunque cosa”.

Per poi aggiungere: “Le persone che ti rifiutano non ti meritano. Non si tratta di essere amati dagli altri; si tratta di amare se stessi. Essere la protagonista sulle pagine di Playboy è stato come ricevere un gigantesco mazzo di rose”.