Il Jackpot dei sogni è stato frantumato: festeggia la provincia di Milano

Una vincita assolutamente in credibile ha di certo stravolto, in positivo, i piani per il Natale del fortunato giocatore in questione.

Questione di fortuna, certo, poi sotto Natale. Immaginiamo come deve essersi sentito il fortunato giocatore vincitore di un premio davvero incredibile. Il jackpot finalmente assegnato, una montagna di soldi che cambieranno sicuramente la sua vita. Tanti, troppi soldi per una sola persona, questo è poco ma sicuro. Gli italiani intanto continuano a sognare.

In città è subito festa grande, la voce è girata in pochissimi minuti. Una notizia attesa da tanto, il jackpot sarebbe certo aumentato ma questo era forse il momento giusto per incassare. Un momento davvero magico insomma, proprio a ridosso del Natale. La cittadinanza incredula, oggi vorrebbe scoprire il nome del fortunato vincitore, impresa ardua.

Il tutto ha avuto luogo a Cusago, in provincia di Milano. Il giocatore, chiaramente anonimo, è riuscito a portare a casa la bellezza di 21 milioni di euro grazie a una giocata vincente all’Eurojackpot. Stiamo parlando della lotteria internazionale che coinvolge ben sedici paesi europei, un vero e proprio esperimento unico nel suo genere.

I paesi in questione sono di fatto i seguenti: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia. La vincita è arrivata grazie a una giocata che ha fruttato un interessantissimo 5+2.

Valore esatto della vincita 21 milioni e 208mila euro. La giocata, cosi come riportato da Agimeg è stata effettuata nel punto vendita Sisal Foieni Achille Emilio di via Bareggio. Undici in totale le vincite realizzate in Italia nel 2022, la prima volta in assoluto, però, che Eurojackpot premia un giocatore milanese. Un Natale assolutamente da sogno insomma per il vincitore.

Nella stessa provincia, stavolta però nella città di Milano, la scorsa settimana un’altra importantissima vincita stavolta al 10eLotto. Bottino conquistato dal fortunato giocatore: 1 milione di euro. Provincia abbastanza fortunata, ultimamente, si direbbe. L’Eurojackpot, insomma è sbarcato prepotentemente anche nel nostro paese. Con una vincita assolutamente magica.

Il jackpot dei sogni, pioggia di milioni nel paese: numerosi altri premi assegnati

Non si vince soltanto nel milanese in seguito all’ultima estrazione del 20 dicembre.

Festeggiano anche i 5+1 da oltre 446mila euro a testa. Soddisfazione anche per i 5+0 da 113mila euro, mentre i 4+2, due dei quali realizzati sempre in Italia, intascano oltre 3mila euro a testa. La prossima estrazione della lotteria europea ripartirà da un jackpot di 10 milioni di euro.

Riportiamo di seguito l’estrazione completa n° 89 del 20/12/2022. Combinazione vincente: 6-11-26-43-49, Euronumeri 5-8. Le quote complessive, invece sono le seguenti:

CATEGORIA NUMERO VINCITE

in EUROPA NUMERO VINCITE

in ITALIA LE QUOTE punti 5+2 1 1 € 21.208.281,00 punti 5+1 6 0 € 446.255,60 punti 5+0 5 0 € 113.226,70 punti 4+2 31 2 € 3.012,30 punti 4+1 468 8 € 249,40 punti 3+2 1.309 31 € 98,40 punti 4+0 943 16 € 98,40 punti 2+2 16.758 442 € 18,30 punti 3+1 17.633 457 € 18,30 punti 3+0 36.854 872 € 17,10 punti 1+2 92.275 2.519 € 9,20 punti 2+1 248.476 6.481 € 9,20

Nel nostro paese, poi, l’attenzione è tutta rivolta anche al Superenalotto. Nel caso specifico parliamo di un montepremi in palio da ben 330 milioni di euro, una somma di denaro mai vista nel nostro paese associata a un concorso a premi. Gli italiani sono insomma tutti più che mai concentrati sulla sestina vincente che stavolta si prospetta realisticamente da sogno.

La precedente vincita più alta della storia, attuale record, ancora teoricamente in corso è quella verificatasi a Lodi nel 2019. In quell’occasione al fortunato giocatore in questione la bellezza di 209 milioni di euro. L’ultima vincita, in ordine cronologico è invece quella di Montappone, piccolo comune marchigiano della provincia di Fermo. In quell’occasione al fortunato giocatore andarono la bellezza di 156 milioni di euro, altra cifra certo molto affascinante.

Vincite insomma che non cambiano solo la vita, la stravolgono ne fanno di colpo qualcos’altro. Al centro i vincitori, i fortunati giocatori che di colpo scoprono che il loro futuro sarà completamente diverso da come lo si era immaginato. La fortuna sceglie e premia. Per tutti gli altri resta l’attesa e la speranza di poter gioire un giorno per una vincita assolutamente indimenticabile.