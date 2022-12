Auto, come rimuovere il ghiaccio dai vetri: la soluzione che ti salva… le mani!

Rimuovere il ghiaccio sui vetri in inverno in modo facile e veloce è possibile. Ecco la soluzione che non ti aspetti.

Tra i problemi tipici del periodo invernale si annovera la formazione del ghiaccio sui vetri delle auto. Ma come fare per rimuoverlo in modo facile e veloce? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Dicembre è quasi è giunto al termine e questo vuol dire che fra qualche giorno dovremo salutare il 2022 per dare il benvenuto al 2023. Lo stesso discorso non vale per la stagione invernale che invece continuerà a tenerci compagnia ancora per un bel po’. Lo sanno bene gli automobilisti costantemente alle prese con il problema del ghiaccio sui vetri delle auto.

Una situazione indubbiamente poco piacevole, per cui è necessario trovare una soluzione. A tal proposito, pertanto, interesserà che rimuovere il ghiaccio sui vetri delle automobili in inverno in modo facile e veloce è possibile. Ma come fare? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Auto, come rimuovere il ghiaccio sui vetri in inverno: tutto quello che c’è da sapere

Abbiamo già avuto modo di vedere assieme come sia importante prestare attenzione alle multe lasciate sul parabrezza, in quanto non è sempre come sembra. Sempre soffermandosi su questo mezzo di trasporto, inoltre, interesserà sapere come fare a rimuovere il ghiaccio sul vetro.

Ebbene, tra le soluzioni disponibili si invita a versare dell’acqua tiepida dentro un sacchetto da freezer. Si deve quindi chiudere la zip scorrevole e passare sul parabrezza e sui finestrini dell’auto come una spugna.

Il riscaldamento dell’auto può aiutare a sbrinare il parabrezza. Ma non solo, a rivelarsi un valido alleato contro il ghiaccio sul vetro delle auto è il liquido antigelo. In alternativa è possibile spruzzare una soluzione formata da un terzo di acqua e due terzi di alcol. Nel momento in cui il ghiaccio comincia a sciogliersi è possibile intervenire con un raschietto.

Per la versione prevenire è meglio che curare, inoltre, vi invitiamo a mettere in campo alcuni semplici accorgimenti grazie ai quali poter proteggere la propria auto dalle basse temperature notturne. A tal fine si suggerisce di sollevare le spazzole dei tergicristalli e sistemare un cartone, un telo o un asciugamano umido sul parabrezza.

Ma non solo, bisogna infilare le spazzole in un paio di calzettoni lunghi, abbassarle e il gioco è fatto. Un rimedio pratico e semplice per contrastare la formazione del ghiaccio sul vetro delle auto e poter utilizzare il proprio mezzo in tutta tranquillità.