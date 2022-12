Whatsapp l’ultima funzionalità è top secret: dura un attimo

Whatsapp continua a stupire milioni e milioni di utenti con le sue sempre nuove opzioni pronte a rivoluzionare tutto.

Da un po’ di tempo, ormai Whatsapp, tra le app più celebri sempre, e chiaramente tra le più utilizzate dagli utenti mondiali della rete. Smartphone, tablet e pc, Whatsapp è praticamente ovunque. In ogni parte del pianeta quando si parla di messaggistica istantanea il nome che si fa è quello di Whatsapp. Nella maggior parte dei casi, chiaramente il top riguarda i contenuti testuali ma ovviamente non si parla solo di quello.

Negli ultimi tempi abbiamo visto come numerose novità abbiano preso a scena proprio in merito all’app di messaggistica istantanea forse più amata in assoluto. Ci troviamo di fronte a una applicazione che negli anni ha affinato sempre di più quelle che sono le sue notevoli qualità e particolarità. Tutto è chiaramente iniziato con il contenuto testale, l’sms per intenderci. Via, via, però le cose sono cambiate e le opzioni sono arrivate a grappoli.

Messaggi audio, chiamate audio, video chiamate, condivisione di documenti, contenuti e quant’altro, posizione e contatti. Ma non è tutto. Cosi come anticipato, di recente il discorso si è ampliato e non poco. Al centro di tutto chiaramente la possibilità di offrire allo stesso utente il pieno controllo della situazione per intenderci. In questo senso nascono le varie novità che hanno, di fatto stupito e nemmeno poco gli utenti di tutto il pianeta.

Di recente abbiamo per esempio visto l’introduzione dell’opzione sondaggio, qualcosa di molto utile per quel che riguarda soprattutto le chat di gruppo. Una decisione da prendere, un quesito insomma da porre. La possibilità concreta di avere le risposte di molti sotto mano, di gestirle al meglio. Utilizzare l’opzione sondaggio è insomma quello che serve in particolari casi. Lanciare un quesito, cosi come descritto, è davvero semplice e intuitivo.

Tra le opzioni di condivisione troviamo per l’appunto “Sondaggio”. La domanda da porre da scrivere nella parte superiore dello schema presente e in basso le varie opzioni tra a le quali scegliere. Tutto molto semplice insomma. Se da un lato, quindi è possibile semplificare il tutto, se si è all’interno di un gruppo con molte persone, dall’altro si ha anche la possibilità di avere, cosi come anticipato, tutti i risultati a disposizione in una sorta di sintesi finale.

Altra interessantissima opzione lanciata di recente è quella che consente di inviare messaggi a se stessi. Chiaramente non è quel che potrebbe sembrare. Non si tratta di comunicare con se stessi, certo, ma di avere a disposizione una sorta di “spazio” dove poter mettere insieme specifici contenuti da tenere sotto mano. Ci troviamo insomma a inviare messaggi a noi stessi per archiviargli in qualche modo. Una trovata assolutamente geniale.

Whatsapp l’ultima funzionalità è top secret: un cantiere in continua evoluzione

Quello che di certo non manca agli sviluppatori di Whatsapp è la fantasia, oltre che l’estro. Il sito WaBetainfo ha lanciato nei giorni scorsi una interessantissima anticipazione. Nel 2023 infatti, proprio Whatsapp dovrebbe essere protagonista del lancio di un’altra particolarissima opzione. Il nome ipotetico della funzione in questione è abbastanza emblematico: “Visualizzare testo una sola volta”. Quello che già succede insomma con le immagini. Una opzione molto interessante che sarà di fatto sbloccata attraverso un apposito tasto.

Chiaramente su tutta la faccenda c’è al momento massimo riserbo da parte della stessa azienda che gestisce l’applicazione di messaggistica istantanea. Il 2023, quindi sarà l’anno del lancio dell’ennesima nuova funzione pronta a far sognare i cittadini, gli utenti che animano di fatto la stessa app. Novità su novità, quindi. Da non dimenticare, poi, l’idea, per gli utenti Ios, della ricerca dei messaggi specifici all’interno delle chat. Una serie di novità che di certo faranno affezionare ancora di più gli utenti all’app dalla cornetta verde.