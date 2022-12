Bonus asilo nido, occhio alle novità: arriva la notizia che tutti aspettavano

Occhio alle ultime novità inerenti il bonus asilo nido! Arriva finalmente la notizia che tutti aspettavano, ecco di cosa si tratta.

I figli sono pezzi di cuore. Basta un loro sorriso, infatti, per stare subito bene e dare una svolta alla nostra giornata. Oltre all’aspetto affettivo, però, si deve fare i conti anche con quelli di carattere pratico, come ad esempio i costi per mantenere e crescere un figlio. Proprio in tale ambito, pertanto, interesserà sapere che con l’arrivo del 2023 le famiglie italiane potranno beneficiare di importanti agevolazioni.

Bonus asilo nido, occhio alle novità: tutto quello che c’è da sapere

Buone notizie in arrivo per le famiglie italiane che anche nel 2023 potranno beneficiare del bonus asilo nido. Quest’ultimo, ricordiamo, è destinato ai nuclei famigliari con bambini fino ai tre anni di età e permette di ottenere fino ad un massimo di tre mila euro. Questa agevolazione, così come è possibile intuire dal nome, è volta a coprire i costi per asilo nido e strutture autorizzate per l’infanzia.

Se il minore è affetto da qualche patologia, per cui non possa frequentare l’asilo nido, è possibile beneficiare di tale bonus per l’assistenza domiciliare. Entrando nei dettagli, l’importo del bonus varia in base all’Isee del nucleo famigliare richiedente. In particolare può essere fino a:

tre mila euro , in presenza di un Isee con valore pari a massimo a 25 mila euro;

, in presenza di un Isee con valore pari a massimo a 25 mila euro; massimo 2.500 euro , in presenza di un ISEE compreso tra 25.001 e 40 mila euro;

, in presenza di un ISEE compreso tra 25.001 e 40 mila euro; fino a 1.500 euro, in presenza di ISEE superiore a 40.001 euro, oppure se il soggetto richiedente non presenti l’attestazione Isee.

In ogni caso, per poter beneficiare del bonus asilo nido è necessario presentare la documentazione che attesta l’avvenuto pagamento delle singole rette.