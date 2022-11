Angelo Pisani, quanto guadagna il comico compagno di Katia Follesa, padre di Agata

Noto comico e compagno di Katia Follesa, ecco quanto guadagna Angelo Pisani. Svelate le cifre che non ti aspetti.

Diventato noto al grande pubblico grazie a Zelig e al duo Pali e Dispali, Angelo Pisani è anche uno dei volti dello spettacolo più conosciuti e seguiti.

Da sempre molto apprezzato per la sua grande simpatia, è riuscito a costruire nel corso degli anni una carriera all’insegna del successo. Non stupisce, quindi, che siano in molti a voler conoscere qualcosa in più su di lui, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Angelo Pisani: chi è, carriera

Nome: Angelo Raffaele Pisani

Data di nascita: 1979

Luogo di nascita: Milano

Nato a Milano nel 1979, Angelo Raffaele Pisani ha conseguito il diploma di ragioniere, per poi frequentare l’università di Lingue. All’età di 20 anni si è iscritto al Laboratorio Scaldasole di Milano assieme all’amico Marco Silvestri. Proprio con quest’ultimo ha dato vita, nel 1997, al noto duo comico Pali e Dispali, con Pisani nei panni di Capsula e Silvestri in quelli di Nucleo.

Sempre nello stesso anno i due comici hanno debuttato nel programma Zona B, su Odeon TV. Dal 1999 al 2005, inoltre, i Pali e Dispali hanno raggiunto il massimo della notorietà grazie alla partecipazione a Zelig. Sempre sul piccolo schermo hanno partecipano all’episodio “L’orgoglio di Mariano” della sitcom Belli dentro, che racconta la vita in carcere di alcuni detenuti.

Per quanto riguarda l’attività teatrale, invece, si sono esibiti nel 2004 con lo spettacolo Siamo rimasti sotto e nel 2007 con Appoggiati scomodi. Sempre il duo comico, inoltre, ha fondato nel 2005, a Milano, il centro comico sperimentale Favelas. Da non dimenticare, poi, i libri: Kumpalibre. Capsula e Nucleo: due neuroni a piede libero, del 2003; Convivo confuso… ma convivo!, del 2004; e Bella Kumpa! del 2006. Nel 2007 il duo si scioglie ufficialmente.

Sempre nel corso della sua carriera professionale, Angelo Pisani ha lavorato spesso anche al fianco della compagna, anche lei comica, Katia Follesa. I due, ad esempio, hanno recitato insieme a teatro nello spettacolo del 2018 Finché social non ci separi, prodotto da Gaia Service Productions e scritto dalla coppia insieme a Luciano Federico.

Ma non solo, nel 2019 i due hanno anche scritto un libro insieme dal titolo Diciamoci tutto, edito da Mondadori. A fine 2020 arriva su Real Time la nuova sitcom dal titolo “Social Family – Stories di Famiglia“, che racconta la vita quotidiana di Pisani, assieme alla compagna Katia Follesa e la figlia Agata.

Angelo Pisani: vita privata, compagna, figlia

Per quanto concerne la vita privata, Angelo Pisani è sentimentalmente legato a Katia Follesa. I due si sono conosciuti a Zelig nel 1999, per poi fidanzarsi ufficialmente nel 2006. Il 2011 è nata la figlia Agata, con la coppia che nel 2015 si è separata, salvo poi decidere di tornare assieme. La loro storia d’amore, quindi, prosegue a gonfie vele, con la comica che, nel corso di un’intervista rilasciata qualche tempo fa Verissimo, ha sottolineato come la separazione abbia aiutato la coppia a ritrovare stabilità ed equilibrio.

A proposito di matrimonio, inoltre, in un’intervista a Famiglia Cristiana, di qualche anno fa, Pisani ha dichiarato: “Dobbiamo accordarci sulla logistica. Per me matrimonio significa: noi due, i nostri genitori e i testimoni; lei, invece, lascerebbe fuori dalla lista degli invitati solo qualche via di Milano“. La Follesa, dal suo canto, aveva aggiunto: “La verità è che mi ha fatto una proposta di matrimonio, ma poi ha ritrattato e adesso accampa scuse. Quindi, ora approfitto di quest’occasione: Angelo, prometti che mi sposerai?”.

Angelo Pisani: quanto guadagna e patrimonio

Come sovente accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Angelo Pisani. Vista la sua carriera ricca di soddisfazioni, però, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti.

Lo stesso Pisani, in un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Grazia, ha rivelato: “Provengo da una famiglia umile e, con i guadagni di Zelig, ho comprato una casa per me e una per i miei genitori“.

A proposito di guadagnai, inoltre, interesserà sapere che, stando ad alcune stime, i compensi per un comico si aggirano attorno a mille euro a serata per coloro alle prese con le prime apparizioni televisive, fino ad arrivare a guadagnare circa 5 mila euro a puntata. Come già detto, comunque, si tratta solamente di stime e non sono mai trapelate informazioni in merito ai guadagni di Angelo Pisani.

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

Angelo Pisani: Instagram

Angelo Pisani è molto seguito anche sui social, in particolar modo su Instagram, dove condivide spesso scatti e video con i suoi tanti follower.