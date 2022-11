Gratta e vinci, bottino da sogno con la minima spesa: il nuovo gioco è già un successo

Un novo concorso che sembra poter conquistare nel breve tempo milioni di giocatori italiani. Il bottino finale è davvero ricco.

Un nuovo gioco è pronto a stravolgere le abitudini dei cittadini italiani. Oggi più che mai la speranza di milioni di donne e uomini è tutta riposta nel gioco. Di questi tempi, considerando la crisi che ormai ha spazzato via praticamente ogni certezza, non c’è altro rifugio per milioni e milioni di donne e uomini. Al centro di tutto la paura di non farcela, di restare in qualche modo imbrigliati e impotenti di fronte a dinamiche che a oggi non possono essere gestite cosi come si vorrebbe. Il dramma, per certi versi, è questo.

Con i tempi che corrono, il gioco resta l’unica speranza, in un certo senso per milioni di cittadini. Nessun’altra dinamica a oggi è capace, infatti di offrir somme di denaro altissime nel breve termine. La disperazione di milioni di donne e uomini è più che mai palpabile, i problemi nascono dal quotidiano, dalla possibilità di fare o meno la spesa fino al rincaro realisticamente impossibile legato alle bollette di luce e gas. In molti casi, la soluzione, nel concreto non esiste. Ecco che entra in gioco la speranza di essere baciati dalla dea bendata.

Tra i giochi maggiormente apprezzati dai cittadini italiani c’è sicuramente il Gratta e vinci, una abitudine che in alcuni casi è addirittura quotidiana. La mattina ad esempio, tra i momenti più gettonati dai giocatori, mentre si fa colazione al bar, o magari la sera, al ritorno dal lavoro. Bottini sempre ricchi e a consapevolezza di poter cambiare la propria vita grazie al simbolo al numero giusto. Ma non c’è solo il Gratta e vinci al centro dei pensieri degli italiani. Negli ultimi tempi, poi, è in ottima compagnia.

Grande attesa infatti, di questi tempi, è da registrare soprattutto per quel che riguarda il Superenalotto con il suo jackpot letteralmente incredibile da più di 300 milioni di euro. In quel caso specifico ci troviamo di fronte a una vera e propria novità, un record assoluto per il gioco in questione e per il nostro paese. L’ultima vincita più alta registrata, infatti, al Superenalotto e tecnicamente ancora record in carica è quella verificatasi nel 2019 a Lodi, in Lombardia. In quell’occasione al fortunato vincitore andarono la bellezza di 209 milioni di euro.

L’ultima vincita in assoluto, riferita all’estrazione della sestina vincente risale invece al maggio del 2021. In quell’occasione, nel piccolo comune di Montappone, in provincia di Fermo, regione Marche, un incredibile colpo di fortuna da parte di un fortunato giocatore illuminò la piccola località. 156 milioni di euro per l’ultima estrazione in assoluto dei sei numeri tanto ambiti. Da allora, più niente. Gli italiani attendono e sperano, tutti, di diventare i prossimi plurimilionari del nostro paese. Sida ardua.

Gratta e vinci, il nuovo gioco impazza: arriva il Dual Crossword Craze

Il nuovo gioco, c’è da scommetterci potrebbe conquistare subito milioni di cittadini italiani. Il taglio del biglietto del nuovo concorso Dual Crossword Craze, acquistabile in forma cartacea o anche online sarà di 1 euro. Premio massimo 200 euro. Chiaramente nella versione per l’appunto online le puntate possono essere raddoppiate fino a un massimo di 20 euro. In quel caso il premio più alto salirebbe a 4mila euro. La modalità è molto semplice, un gioco basato su lettere e parole. Parole da ritrovare con le lettere a disposizione insomma.

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

Più parole si cancellano più alta sarà la vincita in palio. Il premio massimo avrà una probabilità in quanto a vincita di 1 ogni 5mila giocate. 1 ogni 20 giocate vince almeno il doppio della somma puntata. 1 giocata ogni 8,87, infine vince premi superiori al costo della giocata. Un gioco niente male insomma, i giocatori italiani sono avvisati. La fortuna potrebbe presto bussare alla loro porta.