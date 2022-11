Vitamina D, aiuta a sconfiggere tantissime malattie: ecco l’orario migliore per assumerla

La vitamina D, se assunta con regolarità, aiuta il nostro corpo a restare in forma prevenendo la comparsa di alcune malattie. Vediamo nel dettaglio.



Sono tantissimi i benefici che la Vitamina D è in grado di portare al nostro organismo, nel momento in cui iniziamo ad assumerla regolarmente. Anche perché, proprio la carenza nel nostro corpo di questa vitamina, può portarci a sviluppare disfunzionalità e piccoli disturbi.

Ad esempio, questa carenza, anche se non tutti lo sanno, è in grado di causare delle vere e proprie deformità ossee, in particolar modo nei più piccoli. Anche per questo la sua assunzione viene consigliata fin dalla più tenera età.

Vitamina D, cosa accade al nostro corpo se abbiamo una carenza

Va anche detto però che si tratta di una cura non semplicissima da portare avanti, in primo luogo perché non sono così tanti gli alimenti che contengono al loro interno la vitamina D. Certo, a volte per assumerla basterebbe mettersi al sole: la luce solare permette infatti di “donarci” gratuitamente tutta la vitamina D di cui abbiamo bisogno. Senza contare il fatto che ormai sul mercato, proprio a causa della sua poca presenza negli alimenti consumati maggiormente in Occidente, sono disponibili tantissimi integratori che contengono vitamina D.

Resta comunque il fatto che la carenza di questa vitamina nel nostro corpo è un problema abbastanza diffuso in occidente, complice un regime alimentare che sia in America che in Europa, è molto lontano dai criteri per un’alimentazione sana e sostenibile. Inoltre, sempre più ricercatori del mondo stanno attualmente studiando le proprietà benefiche che la vitamina D ha sul cuore.



L’assunzione regolare di Vitamina D può aiutarci anche a prevenire le malattie cardiacheUn bisogno nato da scoperte fatte in altri anni, quando si è appurato come proprio una sua carenza può arrivare a causare anche problemi cardiovascolari. Ricerche scientifiche degli ultimi anni, hanno in seguito evidenziato come assumere vitamina D tutti i giorni, rafforzi in modo rilevante la funzionalità e la resistenza del muscolo cardiaco. Inoltre, negli scorsi decenni si è anche scoperto come contribuisca anche in modo determinante a regolari i livelli di zucchero nel nostro corpo.

Molti esperti si sono poi domandati nel corso del tempo su quale fosse il momento migliore della giornata per assumere vitamina D. Di recente ad esempio è uscito uno studio che è stato pubblicato sulla rivista scientifica Current Pharmaceutical Design che si occupata di capire se questa vitamina riesce anche ad aiutarci nella regolazione del sonno notturno.



Qual’è il momento migliore durante la giornata per assumere vitamina D?

E ciò che è emerso è che la vitamina D è in grado di portare benefici anche su questo aspetto della nostra vita, aiutandoci ad esempio ad arrivare all’ora del riposo più felici e rilassato, e fungendo anche da anestetico in alcuni casi per dei dolori, come quelli alle ossa, che grazie al suo utilizzo costante, possono diventare sopportabili. E questo ad esempio è il motivo per cui iniziare ad assumerla di sera, provando nei periodi estivi a prendere quanto più sole possibile in modo da inserirla anche in modo naturale, potrebbe essere la soluzione perfetta per il nostro organismo.