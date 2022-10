Gratta e vinci, cambia la vita in pochi secondi: “Non è vero, non ci credo”

Una delle vincite più incredibili di sempre in un momento storico assolutamente negativo. Il vincitore esulta.

Negli ultimi tempi il gioco si è trasformato in ben altro rispetto alla semplice operazione di ricerca della fortuna, per intenderci. In questa fase la dinamica appare quanto mai preposta ad un cambiamento concreto delle proprie condizioni di vita. Non che prima non avvenisse, ma forse, prima poteva essere considerata una maggiore speranza in quello che sarebbe stato l’imminente futuro. In questo caso invece, il discorso è completamente diverso.

Quello che oggi possiamo considerare a tutti gli effetti un momento nero, è tutt’altro che considerabile nel vero senso della parola “momento”. Da molti mesi, ormai, i cittadini sono letteralmente tormentati da una crisi che non trova uguali nel recente periodo. Il post pandemia, il post momento critico della pandemia insomma, e la successiva invasione da parte della Russia, dell’Ucraina, ha letteralmente travolto i cittadini. Una crisi, insomma senza precedenti.

Niente di previsto, niente di immaginabile. Nessuno avrebbe ipotizzato uno scenario simile soltanto pochi mesi fa. Oggi invece la realtà ci parla di difficoltà nel fare la spesa, pagare le bollette, mettere benzina all’auto. Tutto costa di più, in alcuni casi addirittura si parla di raddoppio. Il cittadino fa fatica ad arrivare a fine mese, perchè mentre tutto aumenta di prezzo chiaramente gli stipendi e le pensioni restano invariate. Una logica disarmante a tutti gli effetti.

Alla luce dei fatti, oggi, l’unico modo per uscire da una simile situazione è quella di mettere le mani su una grossa somma di denaro in pochissimo tempo. Quale dinamica può dar vita a tutto ciò, certo ipoteticamente? Il gioco. Pochi minuti per sapere se si è diventati ricchi, ricchissimi o se invece sarà la stessa vita di sempre. Nel nostro paese, ad esempio, in tal senso impazzano Lotto, Superenalotto e Gratta e vinci. In alcuni casi il sogno è davvero di quelli irrealizzabili.

Prendiamo il Superenalotto ad esempio, di certo oggi il preferito dagli italiani. L’attuale jackpot parla di quasi 300 milioni di euro. Una cifra spaventosa se si considera che finora la somma di denaro più vinta in 25 anni di concorso è quella di Lodi, 209 milioni di euro nel 2019. L’ultima vittoria invece, nel nostro paese risale al maggio 2021. In quella occasione a Montappone, nelle Marche, un fortunato vincitore strappò la bellezza di 156 milioni di euro di jackpot.

Oggi invece una notizia davvero eccezionale arriva dagli Stati Uniti d’America, un Gratta e vinci davvero eccezionale. Un biglietto che in un colpo solo ha cambiato la vita di un fortunato giocatore. Un colpo di fortuna davvero incredibile, la consapevolezza più che mai evidente di avere davanti a se un futuro assolutamente radioso, almeno dal punto di vista economico. La notizia, chiaramente ha fatto il giro del mondo in pochissimo tempo.

Gratta e vinci, milionario in pochi secondi: 7 milioni di dollari in un colpo solo

Stati Uniti d’America, stato della Virginia. La località è quella di Alexandria. Lì un fortunato giocatore ha acquistato il solito biglietto Gratta e vinci prima del lavoro. La colazione e l’operazione classica per scovare simboli e numeri da ricercare per ambire ai premi più ambiti. Eric Austin, il fortunato giocatore in questione ha acquistato un biglietto del concorso 100X The Money . 7 milion di dollari il premio finale, un sogno ad occhi aperti insomma.

“All’inizio non capivo cosa stesse realmente succedendo – ha dichiarato Austin ai funzionari della Virginia Lottery – o dovuto guardarlo un paio di volte”. Il biglietto vincente è stato acquistato presso il 7-Eleven ad Alessandria. Il fortunato cittadino ha optato per la somma forfettaria prevista dal regolamento. Cifra che al netto delle tasse dovute è scesa complessivamente a 4,2 milioni di dollari. L’alternativa sarebbe stata il premio da 7 milioni di dollari spalmati periodicamente nell’arco dei prossimi 30 anni.

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

Una grande, sconfinata fortuna insomma. Solo in questo modo è davvero possibile dare un calcio al presente, con tutti i suoi dubbi e le sue incertezze. Vincere per sperare in un nuovo inizio, in una nuova vita. Vincere per dimenticare la crisi e le sue miserie.