Tutti sognano il Jackpot: stavolta la cifra è davvero mostruosa

Il SuperEnalotto fa segnare il jackpot più alto della storia europea. Una cifra spaventosa per un “sei” che manca da un anno e mezzo.

La regola di giocare con moderazione è sempre valida. Universale per così dire, utile per rendersi perfettamente conto dei limiti da tenere d’occhio per evitare che il tentare la fortuna diventi una dilapidazione di risorse.

Certo è che, vista la posta in palio, difficilmente le accortezze in questione avrebbero potuto limitare la recente febbre da jackpot. Mai così contagiosa come ora, almeno per quel che riguarda il SuperEnalotto. All’orizzonte, infatti, si staglia un’occasione troppo ghiotta per impedire anche ai giocatori meno abitudinari di fare un tentativo. L’estrazione di sabato, infatti, metterà a disposizione un premio massimo da quasi 300 milioni di euro. Ben 293,2 per la precisione, ovvero un’enormità. E, ancora più nello specifico, il secondo premio più alto del mondo al momento a disposizione dei giocatori, dietro al solo Powerball degli Stati Uniti. Il quale, al (davvero) fortunato vincitore regalerebbe 580 milioni di dollari. Una lotteria di tale portata raramente si è vista.

Con un cinque già si svolterebbe e di recente è capitato. Figurarsi cosa potrebbe accadere con un “sei”, ovvero la combinazione massima, quella che realmente garantirebbe di ritrovarsi il jackpot per le mani. Chiaro, un premio di questa portata ha rappresentato un’attrazione irrinunciabile per milioni di italiani. I quali, tuttavia, dovranno necessariamente scontrarsi con le possibilità minime (quasi pari allo zero in realtà) di azzeccare la combinazione giusta. C’è però da tenere in considerazione un fatto abbastanza ovvio: con l’aumento delle giocate, sale anche il numero delle combinazioni scelte.

Jackpot da capogiro: ecco quante possibilità ci sono di vincere

Il dettaglio dell’aumento delle combinazioni sposta solo di poco l’asticella. Il 10 maggio scorso, per intenderci, le combinazione giocate erano state 8.937.356, con un jackpot in palio da 200 milioni. Da lì è stata una salita costante, sia delle giocate che del premio, arrivato man mano a una cifra stratosferica. E non che quelle viste fin qui fossero da buttar via: 250 milioni ad agosto ad esempio, a fronte di 12.321.790 giocate diverse. La crescita del numero delle giocate è andato crescendo in modo proporzionale al cumulo del jackpot, con un aumento di oltre 1 milione e 700 mila giocate in appena cinque mesi. Senza che nessuno, in qui, abbia mai nemmeno sfiorato il mitico “sei”, assente da più di un anno.

Il premio ha quindi continuato a gonfiarsi, portando il SuperEnalotto a infrangere tutti i precedenti record europei. Anzi, al momento il jackpot è il più alto mai registrato nella storia europea delle lotterie, anche più dei 220 milioni di euro dell’EuroMillions (vinti) in Francia esattamente un anno fa. Per il momento, però, nessuno sta dietro agli Stati Uniti in fatto di premi, elargiti ed elargibili. Il 13 gennaio 2016, in California, tre fortunatissimi vincitori si spartirono un premio megagalattico da 1,586 miliardi di dollari complessivi, centrando la combinazione giusta al Powerball. Poco meno, 1,537 miliardi, erano stati vinti nel 2018 in South Carolina. In Italia, invece, premi simili se ne sono visti assai raramente. L’ultimo, in realtà, non è che sia così lontano nel tempo: un 6 il 22 maggio 2021 in provincia di Fermo, valido 156 milioni di euro. Il 124esimo in 25 anni di vita. Le nozze d’argento potrebbero essere festeggiate con una cifra ancora più mostruosa.