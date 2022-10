Ritiri alimentari, è successo ancora, Lidl avverte: “Non mangiatelo”

Ancora una volta al centro della cronaca ci finiscono i prodotti di genere alimentare. Ancora una volta è paura per i cittadini.

Ritiri alimentari, è successo ancora, Lidl avverte: quello che è stato appena eliminato dagli scaffali

Nella massima intenzione di garantire la sicurezza dei consumatori, di recente il Ministero della Salute ha disposto il ritiro dell’ennesimo prodotto di genere alimentare ritenuto per una serie di motivi, dopo una accurata sequela di analisi, poco sicuro per l’organismo umano. Lo scorso 18 ottobre l’ennesima operazione condotta dallo stesso ministero di riferimento. Il prodotto in questione, è venduto regolarmente, almeno fino a pochi giorni fa, dai supermercati Lidl. Si tratta di mandorle fritte con zucchero, miele e sale del marchio “Sol&Mar”.

Il nominativo risultante dell’OSA, a nome del quale il prodotto risulta essere commercializzato è il seguente: Lidl Stiftung & Co. KG. Il nome del relativo produttore è: Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A. La sede dello stabilimento si trova in C/Flix, 29 – 43205 Reus (Tarragona) – Spagna. In merito poi ai lotti di mandorle fritte ritirate possiamo fare riferimento all’elenco riportato di seguito:

1114186, data di scadenza o termine minimo di conservazione fissata per il 05/04/2023

1114407, data di scadenza o termine minimo di conservazione fissata per il 02/05/2023

o termine minimo di conservazione fissata per il 1114543, data di scadenza o termine minimo di conservazione fissata per il 19/05/2023

Nello specifico, il codice a barre del prodotto è: 4056489256144 con formato da 150 grammi. “Possibile contaminazione da corpi estranei metallici”. Questa la motivazione alla base del ritiro imposto dallo stesso Ministero della Salute. La problematica in questione riguarda però, esclusivamente i lotti sopra indicati. Presso i punti vendita Lidl presenti su tutto il territorio è possibile chiaramente riportare i vari prodotti eventualmente acquistati per procedere poi alla sostituzione oppure al rimborso.

Nel caso in cui dovessero esserci particolari problematiche in merito alla gestione del prodotto è sempre possibile contattare il numero verde di Lidl Italia 800480048. Inoltre l’azienda spagnola Borges Agricultural & Industrial Nuts, attraverso gli usuali canali di comunicazione utilizzati si è scusata con i consumatori e tutti per gli eventuali disagi arrecati.