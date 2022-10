Instagram, tanti utenti stanno raddoppiando i propri guadagni. Cosa aspettate a sfruttare il social per ottenere più soldi?

Utilizzare uno dei più noti social network per monetizzare. Basta lasciarlo fare solo agli altri, è il momento di agire in prima persona.

Milioni di utenti nel mondo utilizzano quotidianamente i social network per comunicare, aggiornarsi, seguire i propri idoli e aumentare il giro di conoscenze. La rete globale è un sogno realizzabile, stando comodamente a casa si possono raggiungere persone dall’altra parte del mondo e dialogare con loro. Condivisione è la parola chiave dei social con Instagram e, sebbene alle volte non si riveli una saggia decisione, altre volte può risultare molto utile. Parliamo del caso in cui si intendesse utilizzare l’applicazione per scopi commerciali – possibilità accettata da poco tempo a questa parte – con l’intento di monetizzare. L’account aziendale permetterà di sfruttare la rete globale per far conoscere un brand o i propri servizi in tutto il mondo. Il profilo professionale consentirà di condividere l’attività senza paletti geografici ad interferire sulla propria espansione. E così si potranno raddoppiare i guadagni.

Instagram e il mondo commerciale a portata di un click

Milioni di professionisti e aziende si sono iscritti ad Instagram per ampliare numericamente la propria clientela. Il social viene difatti utilizzato come vetrina virtuale della propria attività ma per aumentare realmente i profitti occorre conoscere approfonditamente l’applicazione e le sue funzionalità.

Il metodo più efficace – secondo gli esperti – per raddoppiare i guadagni è utilizzare i reels. All’interno di una efficace strategia di marketing, il reel permette di risparmiare sulla spesa delle “sponsorizzate”. Pubblicità a costo zero significa maggiori entrate e i vantaggi diventeranno ancora maggiori se al reel si invita un influencer per spronare all’acquisto del proprio bene o servizio.

Cos’è un Reel

L’Instagram Reel è un video piuttosto breve da condividere in tutte le sezioni della propria pagina. La durata è varia, di 15, 30, 60 o 90 secondi. All’interno del video si possono inserire immagini, foto, musica, grafiche rendendo il tutto più accattivante per gli utenti. Come accennato è una vetrina virtuale che deve permettere alle persone di capire subito qual è il bene o servizio proposto e lo deve fare con efficacia e attrattiva.

Contenuti originali, mirati e in linea con il target del proprio pubblico sono le moderne armi di marketing da utilizzare per far crescere la propria azienda e raddoppiare i guadagni in poco tempo.