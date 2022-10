Pensione, occhio al cedolino: c’è chi avrà fino a 655 euro in più entro dicembre 2022

Occhio al cedolino, in quanto molti pensionati potranno ricevere fino a 655 euro in più entro dicembre 2022. Ecco cosa c’è da aspettarsi.

Buone notizie in arrivo per molti pensionati che entro la fine dell’anno in corso si vedranno accreditare fino a 655 euro in più sul cedolino. Ma chi ne ha diritto e per quale motivo? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Siamo ormai giunti all’ultimo trimestre del 2022. Questo vuol dire che nel giro di poche settimane ci ritroveremo a dover dire addio all’anno in corso per dare il benvenuto al 2023 che porterà con sé delle importanti novità. In attesa di scoprire cosa ci riserverà il futuro, interesserà sapere che giungono buone notizie per molti pensionati.

In tanti, infatti, si vedranno accreditare entro il mese di dicembre 2022 fino a 655 euro in più sul cedolino. Ma chi ne ha diritto e soprattutto per quale motivo? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Pensione, c’è chi avrà fino a 655 euro in più entro dicembre 2022: tutto quello che c’è da sapere

Come già detto giungono buone notizie per molti pensionati che entro la fine dell’anno in corso si vedranno accreditare fino a 655 euro in più sul cedolino. Ma per quale motivo? Ebbene, bisogna sapere che a luglio l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha erogato la quattordicesima ai pensionati della Gestione privata ed ex Enpals che alla data del 31 luglio avevano un’età pari o superiore a 64 anni.

Mentre per quanto riguarda la Gestione Pubblica, l’istituto di previdenza ha erogato tale somma aggiuntiva a coloro che avevano un’età pari o superiore a 64 anni alla data del 30 giugno. Coloro che perfezionano il requisito anagrafico a partire rispettivamente dal 1° agosto e dal 1° luglio entro la fine dell’anno, invece, riceveranno il relativo pagamento con il cedolino di dicembre.

Oltre al requisito anagrafico, al fine di beneficiare della quattordicesima i soggetti interessati devono rispettare anche dei limiti reddituali. Se aventi diritto, quindi, i pensionati potranno beneficiare di una quattordicesima con importo che va da 336 euro fino ad arrivare a 655 euro in base al reddito e ai contributi maturati.

Entrando nei dettagli, ad esempio, così come si evince dal messaggio Inps numero 2592 del 28 giugno 2022, gli ex dipendenti con oltre 25 anni di contributi o ex autonomi con oltre 28 anni di contributi, percepiranno 655 euro in più a titolo di quattordicesima. Questo a patto che abbiano registrato un reddito pari a massimo 10.224,83 euro.