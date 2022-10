Lotto, attenzione, sono questi i numeri più “fortunati” da giocare: soldi in arrivo?

Attenzione, sono questi i numeri più “fortunati” da giocare al Lotto, grazie ai quali poter portare a casa un bel po’ di soldi. Ecco di quali si tratta.

Buone notizie per tutti gli amanti del gioco del Lotto. Vi sono, infatti, alcuni numeri che sarebbero più fortunati di altri, tanto da uscire più spesso. Ma di quali si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

A partire dalla spesa settimanale fino ad arrivare alle bollette delle utenze domestiche, sono davvero tanti i costi da dover sostenere e che vanno a pesare sul nostro bilancio famigliare. Proprio in tale ambito, pertanto, non crea stupore il fatto che in molti sperino di attingere a qualche fonte di entrata extra, magari grazie ad una vincita al Lotto.

Diverse sono le strategie attuate con la speranza di trovare i numeri vincenti, con molti che ad esempio cercano di sapere quali siano i segni zodiacali più fortunati e se un certo periodo si riveli essere più o meno propenso alla fortuna.

Lotto, attenzione, sono questi i numeri più “fortunati” da giocare: tutto quello che c’è da sapere

Come già detto, giungono buone notizie per tutti gli amanti del gioco del Lotto. Vi sono, infatti, alcuni numeri che sarebbero più fortunati di altri, tanto da uscire più spesso. Ma di quali si tratta? Ebbene, a tal proposito, dando un’occhiata alle statistiche è possibile notare che i numeri che escono con maggior frequenza sulla ruota di Bari sono 58 e 86.

A Cagliari, invece, si annovera il numero 67. Per chi desidera puntare sulla ruota di Firenze, interesserà sapere che il numero che esce con maggior frequenza è il 5. Sulla ruota di Genova i numeri più fortunati sono il 20 e il 90, mentre a Palermo, Roma e Torino si citano rispettivamente il numero 87, 77 e 78.

A Milano si consiglia di puntare sul numero 61, mentre sulla ruota di Napoli il numero 26. Diversi sono i numeri fortunati sulla ruota di Venezia, ovvero il 53, il 44, il 6 e il 64. Per finire, sulla ruota Nazionale si cita il numero 54. Sono questi, quindi, i numeri che escono con maggior frequenza sulle varie ruote.

Ovviamente non bisogna dare per scontato che giocando questi numeri si potrà vincere al Lotto. Il consiglio, pertanto, è sempre quello di non esagerare e giocare, se si desidera tentare la fortuna, solo cifre che non possano compromettere, in caso di mancata vincita, la situazione economica propria e dei propri famigliari.