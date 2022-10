Gratta e vinci, milionario all’improvviso: “Ho iniziato a correre per strada”

Di questi tempi sapersi di colpo milionario deve essere qualcosa di indescrivibile, soltanto chi l’ha vissuto può spiegarlo.

Oggi più che mai tra crisi, difficoltà sul mondo del lavoro e dinamiche varie il quotidiano del cittadino modello non è certo da definirsi invidiabile, anzi. Problemi con la spesa quotidiana, bollette che raddoppiano. La vita insomma si è fatta molto più difficile di quanto già lo fosse. Oggi come oggi la speranza dei cittadini è forse riposta in una sola unica dinamica. Ci troviamo insomma di fronte a qualcosa di particolarmente indefinita, chiamiamola fortuna?

Oggi più che mai la possibilità di tirarsi fuori dai drammi del quotidiano è più che mai affidata alla fortuna, alla regina della sorte, o come vogliamo chiamarla. Il gioco insomma. Approcciarsi a numeri e simboli, sempre con la dovuta moderazione e sperare che in qualche modo si possa arrivare al tanto ambito premio. Se ci riflettiamo non esiste al mondo altra dinamica capace di arricchire, per cosi dire, qualcuno in cosi poco tempo ed in modo tanto deciso.

A questo punto le strade per il cittadino, per colui che per l’appunto vuole tirarsi fuori da una simile situazione non sono certo moltissime. Numeri e simboli insomma. Lotto, Superenalotto e Gratta e vinci. Se pensiamo all’Italia chiaramente. Nel secondo caso, quello per l’appunto del Superenalotto possiamo oggi ritrovarci di fronte a somme di denaro fuori dal mondo, 290 milioni di euro l’attuale jackpot per il tanto sospirato “6”, che fatica a mostrarsi.

Mai vista nel nostro paese una tale somma di denaro legata ad una vincita. Il record, che regge attualmente ma solo sulla carta appartiene infatti alla città di Lodi. Lì nel 2019 un “6” al Superenalotto la bellezza di 209 milioni di euro. L’ultima vittoria invece risale al maggio del 2021, quando a Montappone, piccolo comune della provincia di Fermo, nelle Marche, un fortunato giocatore riuscì nell’impresa di portarsi a casa un jackpot da ben 156 milioni di euro.

In Italia e non solo però si vince in tanti altri modi. Uno di questi è sicuramente il Gratta e vinci. L’ultima incredibile notizia arriva da oltreoceano, Stati Uniti d’America. Un fortunato giocatore acquista il biglietto della vita e si scopre di colpo milionario. Qualcosa da non credersi. Una vita cambiata in pochissimi minuti, quello che passa tra l’acquisto e la “grattata” in questione. Milionari, di colpo. Cosa c’è di meglio in questo preciso momento storico?

Gratta e vinci, milionario all’improvviso: la vincita che gli ha cambiato la vita

La vicenda in questione arriva dalla Carolina del Nord, Stadi Uniti. Un uomo di Shelma ha infatti conquistato l’incredibile cifra di 1 milione di dollari grazie ad un biglietto Gratta e vinci da 10 dollari. Jay Mays, 55 anni, ha raccontato di aver capito ben poco di quello che gli è successo dopo aver scoperto di essere diventato milionario. La reazione più spontanea che mai insomma, quella di non credere che tutto ciò che si sta vivendo possa essere vero.

“Quando ho visto che ho vinto – ha raccontato il fortunato vincitore – l’ho lanciato a mia moglie, sono uscito dalla porta e ho iniziato a correre per strada. Correvo come un matto avanti e indietro lungo la strada.” Il signor Mays ha acquistato il biglietto vincente del concorso Carolina Jackpot presso il 42 Express Food Mart and Grill sulla NC 42 East nel Middlesex.

“Inizialmente, andavo al negozio solo per prendere delle ciambelle – ha continuato l’uomo – mi sono avvicinato ultimamente al gioco e ho detto a mia moglie che ero destinato a vincere presto”. Il protagonista di questa vicenda insomma sentiva di dover vincere prima o poi qualcosa di importante. Il neo milionario ha scelto di ritirare l’importo forfettario da 600mila dollari che con le ritenute fiscali del caso è sceso a 426mila dollari al posto dell’assegno periodico.

Il gioco in questione ha debuttato lo scorso giugno con cinque premi da 1 milione di dollari. Al momento restano da assegnare due premi dal massimo importo. Ogni giorno la vendita dei biglietti della lotteria di stato raccoglie circa 2,5 milioni di dollari da destinare all’istruzione. Si vince insomma, si prova a vincere nella maggior parte dei casi ma si aiuta anche la comunità, nel migliore dei modi possibili.