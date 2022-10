Andrea Giambruno: è lui a pagare le frizioni tra Meloni e Berlusconi? Tempesta in Mediaset

La versione è che si tratta di una scelta condivisa tra il giornalista e Mediaset, seppur è una scelta che fa molto discutere.

Giorgia Meloni ha confermato i sondaggi e lo scorso 25 settembre è riuscita a vincere le elezioni politiche.

Dunque, il suo approdo a Palazzo Chigi è sempre più vicino. In attesa della formazione del nuovo governo nazionale vi sono già delle novità. Quelle più importanti riguardano il compagno di Giorgia Meloni. Infatti, Andrea Giambruno, noto giornalista Mediaset non è più alla conduzione di Studio Aperto e di Tgcom24.

Il cambio di ruolo per il compagno di Giorgia Meloni

Sia Andrea Gianbrumo che Mediaset hanno specificato che si tratta di una scelta condivisa tra le parti. Così, stando a quanto racconta il foglio ora si occuperebbe di cucina, nella redazione di Roma. Questo, in attesa di un nuovo impegno come autore in un programma di approfondimento dell’azienda. Dunque, dopo il voto del 25 settembre Giambruno sarebbe stato convocato dai vertici di mediaset. Non si tratterebbe di un’imposizione, seppur il compagno di Giorgia Meloni avrebbe vissuto male questa situazione.

Le tensioni di questi giorni tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi

Come recitava un vecchio detto: a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca. Il pensiero va a quanto sta succedendo in questi giorni ed al dibattito politico che si è accesso tra i due leader del centrodestra. Subito dopo le elezioni, i rapporti tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, già difficili durtante la campagna elettorale, si sono inclinati sempre di più. Si dice che Berlusconi non abbia mai digerito l’addio della Meloni al Popolo della Libertà per fondare Fratelli D’Italia. Ora, il tema sarebbe quello della spartizione dei Ministeri, in particolare quello del Ministero della Giustizia. Con Forza Italia che sta rivendicando un ruolo da protagonista nell’attuale maggioranza e nella formazione del nuovo governo. Seppur da Mediaset hanno smentito che dietro questa scelta ci siano i dissapori tra i due leader politici.

La carriera di Andrea Giambruno

Come detto, Andrea Giambruno è il compagno di Giorgia Meloni. Dalla loro relazione è nata la figlia Ginevra. Per quanto riguarda la sua carriera a Mediaset Giambruno ha iniziato come autore con Kalispera insieme ad Alfonso Signorini. Risulta autore di molti noti programmi mediaset come Mattino5, Stasera Italia e Quinta Colonna. Proprio nel programma condotto da Paolo Del Debbio, Giambruno ha conosciuto Giorgia Meloni. Per poi passare alla conduzione di Tgcom24 e Studio Aperto. Tra l’altro proprio durante la rassegna stampa al Tgcom24 si era soffermato contro gli insulti che il professore Giovanni Gozzini aveva rivolto alla leader di Fratelli D’Italia. Difendendo a spada tratta la sua compagna.